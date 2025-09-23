Özel Harekat'ta üst düzey isim görevden alındı! Yolsuzluk iddiası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öpmesi ile tanınan Süleyman Karadeniz, 'Emniyet'te MHP krizi' iddialarının gölgesinde Özel Harekat Başkanlığı görevinden alındı. Özel Harekat'ta Karadeniz'in sağ kolu olan Veysel Murat Tuğrul'un da yolsuzluğa bulaştığı iddia edildi.

CHP'nin İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, beş gün öne elindeki belgeleri gösterip Özel Hareket Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul'un yemek ihalesinde yolsuzluk yaptığını öne sürdü.

BEŞ GÜN SONRA GÖREVDEN ALINDI

T24'ten Tolga Şardan'ın köşe yazısında aktardığına göre, Veysel Murat Tuğrul görevden alındı. CHP'li Murat Bakan, Tuğrul hakkındaki iddiaları beş gün önce dile getirmişti.

Veysel Murat Tuğrul'un yerine de Ünsal Hayal getirildi. Şardan yazısında şunları kaydetti:

"Bu arada, yapılan atamayla dikkatli üzerine çeken Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekât Başkanlığı’nda henüz sular durulmadı. Eski Başkan Karadeniz’in yerine neredeyse tüm mesleki kariyerini aynı birimde yani Özel Harekât’ta geçiren Ünsal Hayal getirildi. Doğrusunu söylemek gerekirse, Hayal’in işi zor. Kaynayan kazan halindeki birimde kuracağı otoritenin sonucunun ne olacağı yakında belli olur. Özel Harekât’tan söz açılmışken, CHP’li Murat Bakan’ın hakkında iddialar gündeme getirdiği Özel Harekât Başkan Yardımcısı Veysel Murat Tuğrul, görevinden alındı. Tuğrul’un tayini hafta sonunda başka birime çıkarıldı. Hayal’in göreve gelmesiyle yeni tayinler olacağı kulislerde ifade ediliyor."

NELER OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, beş gün önce Emniyet teşkilatındaki atamalar ve yolsuzluk iddialarına dair TBMM’de sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bakan, Özel Harekat Daire Başkanlığı'ndan Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Süleyman Karadeniz’in "tenzili rütbe değil, terfi aldığını" savundu. Karadeniz’in, Bahçeli'nin önünde eğildiği görüntüleri hatırlatan Bakan, Karadeniz’in başkan yardımcısı Veysel Murat Tuğrul’un da yemek ihalelerinde usulsüzlük yaptığını öne sürmüştü. Tuğrul’un, Tuğra Tabildot adlı firmayla ilişkisi olduğunu, firma hesabından kişisel hesabına 850 bin TL havale yapıldığını iddia etmişti.

Erzurum’da bir şube müdürüne WhatsApp’tan Tuğra Tabildot'a ihale vermesi için baskı yapıldığını ve baskı gören müdüründe görevden ayrıldığını ifade etmişti.

CHP'li Bakan, Tuğrul’un ihalelere girebilmek için evini ipotek ettirdiğini, aracının vergisini de şirketin ödediğini öne sürmüş soruşturmayı da Tuğrul’un lojmandan arkadaşı olan bir müfettişin yürüttüğünü söylemişti.