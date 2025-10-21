Son Dakika | Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı

CHP Genel Başkanı Özür Özel, iki sene önce İYİ Parti'den ayrılan ve bağımsız milletvekili olarak görev yapan Ümit Dikbayır'ın CHP'ye katıldığını duyurdu. Dikbayır'ın rozetini Özgür Özel taktı.

Özgür Özel, Dikbayır'ın katılımını, "Sakarya Bağımsız Milletvekilimiz Sayın Ümit Dikbayır, iş ve ticaret dünyasından gelen kıymetli bir isim. 27. ve 28. dönemde Sakarya Milletvekili 2 yıla yakın bir süredir bağımsız olarak Sakarya'yı temsil ediyor. Ve bugün sevgili Ümit Dikbayır Cumhuriyet Halk Partisi Ailesine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu babae evine katılmaya karar verdi. Kendisini değerli eşleri ile birlikte buraya davet ederken Sakarya İl Başkanımızı ve Sakarya Milletvekilimizi ki, buraya davet ediyoruz" sözleri ile duyurdu.

Ümit Dikbayır kimdir?

"CHP ATATÜRK'ÜN EMANETİ"

Dikbayır da Özel, rozetini taktıktan sonra şu konuşmayı yaptı:

"İkinci dönemin ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli milletvekilleri 22 aydır bağımsızım. Bana hiç eksiklik hissettirmediler. Dostluklarını hiç eksik etmediler.

Şimdi ben ayrıca sıkıntılı dönemlerimde beni hiç yalnız bırakmayan bugüne vesile olan mertçe yanımda duran Ankara Milletvekili Sayın Adnan Beker'e de teşekkür ediyorum.

Tabii bu süreçte eşime ve çocuklarıma teşekkür ediyorum. Bana güç verdiler. Sakarya Teşkilatına ve benim arkadaşlarıma, dostlarıma bugün beni yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyorum.

Sayın Genel Başkanım benim bugün burada olmamın sebebi klasik bir siyaset yapmak değil. Bir partiye geçişten öte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize üç tane emaneti var.

Birincisi Cumhuriyet, ikincisi demokrasi, üçüncüsü Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne son zamanlarda özellikle son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılan operasyonlar, yapılan çirkinlikler aslında demokrasimize ve cumhuriyetimize yapılmıştır.

Ben sizin bu onurlu mücadelenizin yanında durabildiğim için çok onurluyum ve gururluyum. Ben bugün buradayım.

Üniversite imtihanını kazanmış ama ekonomik sıkıntılardan dolayı üniversiteye kaydını yaptıramamış evlatlarımız için buradayım. Bugün buradayım. Türkiye'den umudunu kesmiş, umudunu başka ülkelerde arayan o evlatlarımız için, onların sesini daha gür duyurabilme imkanı bulabileceğim için buradayım. Biz o çocuklarımızı bu ülkeye hizmet etsin diye yetiştirdik. Başka ülkeye hizmet etsin diye yetiştirmedik. Bugün buradayım.

"BİR AVUÇ ÇAKIL TAŞI OLMAYA GELDİM"