Son Dakika | Süleymancılar soruşturmasında 2. dalga: 10 kişi tutuklandı
Son dakika haberi... Süleymancılar soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Süleymancılar” cemaati içindeki “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü” olarak nitelendirilen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tutuklananların isimleri şu şekilde açıklandı:
- Hilmi Tuna KURİŞ
- Mehmet ÖZMEN
- Osman SERT
- İsa ATEŞ
- Abdullah Özcan YAVUZ
- Taner ÇETİN
- Metin SURAT
- Mehmet ÜNAL
- Erhan YILMAZ
- Süleyman Tuna AKBULUT
İKİNCİ DALGA OPERASYONU 21 AĞUSTOS’TA DÜZENLENMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Süleymancılar yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon 21 Ağustos’ta gerçekleştirildi.
Dört ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında Alihan Kuriş’in kardeşi Hilmi Tuna Kuriş de yer aldı.
Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik ilk operasyon 13 Ağustos’ta gerçekleştirilmişti. Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni delillerin ardından 21 Ağustos’ta ikinci dalga operasyonu düzenlenmişti.