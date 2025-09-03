Son dakika | Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan gençlerden 13'ü tutuklanmıştı.

7 KİŞİNİN 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASIYLA TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

13'ü tutuklu 35 genç bugün hakim karşısında çıktı. Tutuklu 13 genç için tahliye kararı verildi.

Dosyadaki 7 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla başka dosyadan tutuklu olduğu için tahliye olmayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 7 tutuklu gencin 12 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. 13'ü tutuklu 35 gencin tamamı duruşma salonunda yer aldı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmayı gençlerin aileleriyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapis talep edildiği ifade edilmişti.