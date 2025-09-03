Son dakika | Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı

Son dakika | Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Saraçhane eylemlerinde tutuklanan 13 genç hakkında tahliye kararı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100. günü olan 1 Temmuz'da Saraçhane'de düzenlenen mitingde gözaltına alınan gençlerden 13'ü tutuklanmıştı.

7 KİŞİNİN 'CUMHURBAŞKANINA HAKARET' SUÇLAMASIYLA TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

13'ü tutuklu 35 genç bugün hakim karşısında çıktı. Tutuklu 13 genç için tahliye kararı verildi.

Dosyadaki 7 kişi 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla başka dosyadan tutuklu olduğu için tahliye olmayacağı belirtildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla 7 tutuklu gencin 12 Eylül'de yeniden hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. 13'ü tutuklu 35 gencin tamamı duruşma salonunda yer aldı. Duruşma, saat 11.00 sularında kimlik tespitleriyle başladı.

Duruşmayı gençlerin aileleriyle birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan da izledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 32/1. maddesi uyarınca "ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlamasıyla ceza talep edilmişti. 35 gençten 7'sine "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açılmıştı.

İddianamede sanıkların "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu zincirleme şekilde işledikleri savunularak, 7 yıl 10 ay 15'er güne kadar hapis talep edildiği ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bu kez alkışlıyorum: Türk futbol tarihini yeniden yazan adam
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Uyku düşmanı telefon: Telefonu başucunda bırakmanın görülmeyen zararları
Siyaset
CHP'ye kayyum sopası sallanırken AKP'de Erdoğan seferberliği: Bir dönem daha...
CHP'ye kayyum sopası sallanırken AKP'de Erdoğan seferberliği: Bir dönem daha...
Tanrıkulu Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı! "Yaşamına kast edilmiş durumda"
Tanrıkul, Murat Çalık'ın son durumunu açıkladı!