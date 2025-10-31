Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti
İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta da tutuklandı.
İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki yurttaşlar Anayasal haklarını kullanıp AKP iktidarını protesto etti.
İlk olarak İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerin polis barikatını aşması ile başlayan protestolar yurt sathına yayıldı. Yurt genelinde de birçok vatandaş Anayasal haklarını kullandı.
109 BERAAT
İstanbul'da protestolar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetim merkezi olan Saraçhane'de yoğunlaştı.
Saraçhane'deki eylemlere ilişkin birçok kişi gözaltın alınıp tutuklandı. Aylarca hapiste yatan vatandaşlar, yaklaşık birkaç ay önce tahliye edildi.
Saraçhane eylemleri ile ilişkin davada yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti.
AİHM VE GENEL KURULUN KARARLARINA ATIF
Karar duruşması bu sabah İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukat ve sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 109 sanık hakkında beraat kararı verdi, bir sanığın dosyasını ise ayırdı. Kararda Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu. Kararın ilgili bölümü şöyle:
"Dosyadaki tüm sanıkların (dosyası ayrılan sanık Hasan Bilgin dışında) üzerlerine atılı 2911 sayılı Kanunun 32/1.Maddesine muhalefet suçundan açılan davada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin '..ve toplantı özgürlüğü' başlıklı 11. Maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesi (herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğine ilişkin) hükümleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 11.7.2014 tarih ve 2013/9-386 Esas ve 2014/353 Karar sayılı atılı suçun unsurları kapsamındaki değerlendirmeler içeren kararı ışığında sanıklar yönünden dosyadaki ayrı ayrı olay yer ve zaman belirtilmeksizin yapılan fotoğraf tespitleri, fotoğraflardaki sanıkların grup içindeki durumları, kimi sanıkların ellerindeki araçlar, kullanım şekli-amacı, görüntülerdeki diğer grubun durumu, dosyadaki tespite ilişkin fezleke/tutanaklarda ilgili gruba dağılın uyarısı yapıldığına yönelik delil bulunmayışı ayrıca savunması alınamayan sanıklar yönünden CMK'nun 193/2. Maddesi hükmü de dikkate alınarak sanıkların (dosyası ayrılan sanıında) üzerlerine atılı suçların ayrı ayrı unsurları yönünden oluşmadığı anlaşılmakla CMK'nun 223/2-a.maddesi uyarınca BERAATLERİNE, "
Kaynak:ANKA Haber Ajansı