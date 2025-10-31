Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta da tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki yurttaşlar Anayasal haklarını kullanıp AKP iktidarını protesto etti.

İlk olarak İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerin polis barikatını aşması ile başlayan protestolar yurt sathına yayıldı. Yurt genelinde de birçok vatandaş Anayasal haklarını kullandı.

109 BERAAT

İstanbul'da protestolar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetim merkezi olan Saraçhane'de yoğunlaştı.

Saraçhane'deki eylemlere ilişkin birçok kişi gözaltın alınıp tutuklandı. Aylarca hapiste yatan vatandaşlar, yaklaşık birkaç ay önce tahliye edildi.

Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz

Saraçhane eylemleri ile ilişkin davada yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti.

AİHM VE GENEL KURULUN KARARLARINA ATIF

Karar duruşması bu sabah İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukat ve sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 109 sanık hakkında beraat kararı verdi, bir sanığın dosyasını ise ayırdı. Kararda Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu. Kararın ilgili bölümü şöyle: