Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti

Son Dakika |Saraçhane davasında 109 kişi beraat etti
Yayınlanma:
Son dakika... İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 110 sanıklı Saraçhane davası duruşmasında hakim, 109 sanığın beraatine karar verdi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alındı, 23 Mart'ta da tutuklandı.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'daki yurttaşlar Anayasal haklarını kullanıp AKP iktidarını protesto etti.

İlk olarak İstanbul Üniversitesi'ndeki öğrencilerin polis barikatını aşması ile başlayan protestolar yurt sathına yayıldı. Yurt genelinde de birçok vatandaş Anayasal haklarını kullandı.

109 BERAAT

İstanbul'da protestolar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetim merkezi olan Saraçhane'de yoğunlaştı.

Saraçhane'deki eylemlere ilişkin birçok kişi gözaltın alınıp tutuklandı. Aylarca hapiste yatan vatandaşlar, yaklaşık birkaç ay önce tahliye edildi.

Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyizÖzgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz

Saraçhane eylemleri ile ilişkin davada yargılanan 110 kişiden 109'u beraat etti.

AİHM VE GENEL KURULUN KARARLARINA ATIF

Karar duruşması bu sabah İstanbul 61. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Avukat ve sanık savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 109 sanık hakkında beraat kararı verdi, bir sanığın dosyasını ise ayırdı. Kararda Anayasa Mahkemesi, AİHM, 2911 sayılı yasa ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarına atıfta bulunuldu. Kararın ilgili bölümü şöyle:

"Dosyadaki tüm sanıkların (dosyası ayrılan sanık Hasan Bilgin dışında) üzerlerine atılı 2911 sayılı Kanunun 32/1.Maddesine muhalefet suçundan açılan davada Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı' başlıklı 34. Maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin '..ve toplantı özgürlüğü' başlıklı 11. Maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 3. Maddesi (herkesin önceden izin almaksızın, şiddet veya silah kullanmadan gösteri veya toplantı düzenleyebileceğine ilişkin) hükümleri ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 11.7.2014 tarih ve 2013/9-386 Esas ve 2014/353 Karar sayılı atılı suçun unsurları kapsamındaki değerlendirmeler içeren kararı ışığında sanıklar yönünden dosyadaki ayrı ayrı olay yer ve zaman belirtilmeksizin yapılan fotoğraf tespitleri, fotoğraflardaki sanıkların grup içindeki durumları, kimi sanıkların ellerindeki araçlar, kullanım şekli-amacı, görüntülerdeki diğer grubun durumu, dosyadaki tespite ilişkin fezleke/tutanaklarda ilgili gruba dağılın uyarısı yapıldığına yönelik delil bulunmayışı ayrıca savunması alınamayan sanıklar yönünden CMK'nun 193/2. Maddesi hükmü de dikkate alınarak sanıkların (dosyası ayrılan sanıında) üzerlerine atılı suçların ayrı ayrı unsurları yönünden oluşmadığı anlaşılmakla CMK'nun 223/2-a.maddesi uyarınca BERAATLERİNE, "

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Siyaset
Camileri borcuna karşılık veren AKP'li başkandan camide sabah namazı videosu
Camileri borcuna karşılık veren AKP'li başkandan camide sabah namazı videosu
Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu
Ayşe Barım'ın sağ kolu AKP üyesi oldu