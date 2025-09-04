Son dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında karar

Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için cenazesinin ardından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezinde yapılan anma töreni (AKM) çıkışında Özgür Özel'e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 3. duruşması görüldü.

TENGİOĞLU: "BİLEREK BİR ZİYAN VERMEK İSTEMEDİM, ÇOK MAĞDURUM"

Tengioğlu, bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşma savcısı Tengioğlu için tutukluluğu yönünde talepte bulundu. Savcının talebi sonrası görüşüne başvurulan Tengioğlu ise 'Bilerek bir ziyan vermek istemedim. Çok mağdurum. Çok acı çekiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.

29 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme ise oluşturduğu ara kararında Özgür Özel'in duruşmada dinlenmesine gerek olmadığına karar verdi. Tengioğlu'nun tutukluluğunu devamı yönünde karar veren mahkeme bir sonraki duruşma için 29 Eylül'e gün verdi. Mahkeme başkanı bir sonraki duruşmada Tengioğlu'nun hazır bulunmasının isteyerek kararın açıklanacağını ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

