Son Dakika | Özgür Özel'den flaş Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Lideri Özgür Özel, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olmayı kabul ederse ne yapacaksınız?' şeklindeki soruya "Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum." yanıtını verdi.

Abluka günü eski CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olayları anlattığı sırada İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "istilaya karşı" sessiz kaldığını belirterek "Bu makamlar değişecek el değiştirecek. o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller insan değiller" ifadeleriyle eleştirdi.

İMAMOĞLU HAKKINDAKİ ARA KARARA ÖZEL'DEN İLK TEPKİ

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iptal edilen üniveriste diploması hakkında açılan davanın ilk duruşmasında ara karar verildi.

Silivri Cezaevi Duruşma Salonu'nda görülen duruşmada hakim, diploma iptal işlemine dair iptal davası dosyasının istenmesine, bir sonraki duruşmanın 20 Ekim 2025 11:00 ‘de Silivri Cezaevi Duruşma Salonunda yapılmasına ve Av. Mehmet Pehlivan’ın bir sonraki duruşma salonunda hazır edilmesine dair talebin reddine, Segbis ile bağlanmasına karar verdi.

"İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ADAYI OLDUĞU İÇİN YARGILANIYOR"

CHP Lideri Özgür Özel, üniversite diploması hakkında açılan davada verilen ara karara ilişkin Sözcü TV'den Uğur Dündar'a şunları söyledi:

"Kanunlar kişiye özel çıkamaz. Bugün mahkeme salonunda Ekrem Başkanla beraber izleyen yatay geçiş yapan ve diploması iptal olanların hiçbiri yargılanmıyor. Yatay geçiş yapanlara diploma verenleri neden yargılamıyorsunuz? Cevap yok. Çünkü Ekrem Başkan Cumhurbaşkanı adayı."

"PAZARTESİ ALINACAK KARARDAN ENDİŞEM YOK"

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istenen davanın 15 Eylül'de görülecek duruşmasından ne bekliyorsunuz şeklindeki soruya ise Özel şöyle yanıt verdi:

"Açıkçası pazartesi alınacak karardan endişem yok. Bu mesele CHP'yi karıştırmak tartıştırmak bu konuşulsun diye ortaya atılan ve özel seçilmiş bazı aparatlar var. Öyle bir hakime denk gelmedikten sonra mesela İstanbul'daki gibi. Çok kötü niyetli bir karar verdi."

"KEMAL BEY'LE GENEL DİYALOĞUMUZDAN BİR GERGİNLİK GÖRMEDİM"

Dündar'ın "Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın zamanda kurultay davası hakkında konuştunuz mu?" şeklindeki sorusuna Özgür Özel "En son 10 gün önce konuştum" ifadeleriyle yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel konuşmanın içeriğini şöyle anlattı:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile 10 gün önce görüştüm. 4-9 Eylül kuruluş haftamız geçen sene tüzüğe koyduk. Çok güzel bir programımız vardı bu sene. Partinin gelecekte Türkiye'ye nasıl yöneteceğine karar verdiğimiz programımız, 4 ana sütunda 16 ana başlıkta yapılan çalışmalarımız var. Bunun için aradım kendisini. Bana Genel Başkan'a 'Şöyle söyleyin' demek düşmez. Onun demesi gerekir. Kemal Bey'le genel diyaloğumuzdan bir gerginlik husumet görmedim ben."

"KAYYUM DA OLSA PARTİ KONGREYE GİDECEK"

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayyum olmayı kabul etmesi halinde ne yapacaklarına ilişkin sorulan soruya şöyle yanıt verdi:

"İstanbul delegelerimiz hariç geri kalan delegelerimizin tamamına yakın. Bir buçuk günde bin imza topladılar ve olağanüstü kongre kararı aldık. Kayyum da gelse 21'in parti genel başkanını seçecek zaten. Bakan dedi ya İstanbul kararı burayı etkileyebilir. İstanbul delegeleri olmadan aldık bu kararı. Kayyum gelecek engel olacak olmaz. Çünkü irade yenileniyor. Sen iki buçuk sene önce şu bu olmuş diyen dedikodu üreten kanıt koyamayan bir halde kimse buna engel olamaz."

"CHP'DE AYRIŞMA YOK BİRLEŞME VAR"

CHP'de ayrışma varmış gibi bir hava yaratıldığından bahseden Özel, "CHP'de parçalanma yok. Ayrışma yok birleşme var." dedi.

Sarıyer'deki eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde meydana gelen olaylar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sokakların karıştırılmasına müsaade etmeyiz" sözlerine yanıt veren Özel şunları söyledi:

"Erdoğan diyor ki 'Sokağa çağırdı' yahu eve çağırdım sen sokağı kapattın. Biz arkadaşlarımıza dedik polise bir zarar gelmeyecek. Bir karıştan gaz sıkıldı da gene de polise bir şey yapılmadı. Haneye tecavüz ettiler meşru müdafaa yaparken bile kimsenin canını yakmadık.

Yazı yazdık dedik ki İstanbul İl Başkanlığı Bahçelievler İlçedir burası da Genel Başkanlık ofisi. Bu başvuruyu Yargıtay'a yaptık. İçişleri Bakanlığına yolladık bekle yok. Valiliğe yazdık iki gün bekledi. Dün İçişleri Bakanına soruyor. Fiilen adres değişikliğini yapmıyor. Öyle duruyor. AKP'nin geçmişte hukukumuz olan bir isim olduğu için bir şey demiyorum. Kayyum olduğu için randevu vermedim. Muhatap almam da mümkün değil. İlçe kongreleri yapıyor İl Kongresi yapılacak. Sana ne güvence verdiler de asliye kararı tedbir kararı verilmiş o tedbir kararı kalksa ne olacak."

"KILIÇDAROĞLU'NUN BUNA TENEZZÜL ETMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

CHP Lideri Özgür Özel, Uğur Dündar'ın 'Gürsel Tekin gibi Kılıçdaroğlu da kayyum olmayı kabul ederse ne yapacaksınız?' şeklindeki sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Kayyum atanırsa atandığında biz İstanbul İl Başkanlığının üzerinde bir yapıyız ve görevdeyiz. Görevden alabiliriz. Partiye kayyum veya mutlak butlandan sonra gelen kişi bizim görevlerimizi devralmaya gelecek. Kemal Beyin partiden atılması meselesi provokatif bir soru. Biz partiden atmak değil baş tacı yapmak isteriz. Ben böyle bir karar çıkmayacağını ve Kemal Bey'in böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini düşünüyorum. Altı gün sonra kurultay var."

"ADAM DEĞİLLER İNSAN DEĞİLLER"

CHP Lideri Özgür Özel, pazartesi günü eski CHP İstanbul İl Binası'nda yaşanan olaylara İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sessiz kaldığını belirtti.

Özel, "Bu makamlar değişecek el değiştirecek. o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller insan değiller" diyerek Yerlikaya hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem. Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar. Erbakan davanın adamıdır. Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular.

Ben kimseye kinlenmem ama bu iş beni kinlendiriyor. Bu makamlar değişecek el değiştirecek. O zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır göreceksiniz. Adam değiller insan değiller. 2011'den beri aynı meclis salonundayız. Dokuz sene grup başkanvekilliği yaptım.

Bir tanesi kişisel hukukta yanlış yaptın diyemez. Günü gelecek utandıracağım seni. Günü gelecek bu yaptığınla utanacaksın. Bir partinin İl Başkanına Genel Başkanına söven sayan meczupları o binaya biz çıkınca fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştırıyorlar. O inize girdik diyen gelsin bakalım yarın."

"BAHÇELİ MHP İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINA 5 BİN POLİS GİRSE NE YAPAR?"

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin CHP'ye yönelik "Hukuka saygı duymak gerekir. Mahkeme kararını tanımıyoruz diye bir olay olmaz. Mahkeme bir karar verdiyse onu tanıyıp, kararın gereğini yapmaya çalışmaları gerekiyor. Toplumu bazı tartışma zemininden uzaklaştırıp daha karşılıklı anlayışa dayalı bir toplum yapısına kavuşturmaları gerekiyor" şeklindeki eleştirilerine dair konuşan Özel şunları söyledi:

"Partilere dışardan müdahale doğru değil kısmı için müteşekkirim. Kayyum mümkün değildir açıklaması da vardı. Doğrusu bu olağan olanı bu. Hiçbir siyasi parti yargı veya iktidar eliyle dizayn edilmeye çalışılmamalı. Sayın Bahçeliye şunu demek lazım. Kızmayalım da kızdırana da bakmak lazım. Kendisini benim yerime koysun ve bir asliye hukuk mahkemesi sonunda çıktı MHP'nin Genel Başkanına kayyum atandı. Ne diyecek. Yargı kararına saygılı olun mu diyecek.

Sayın Bahçeli dün AYM kapatılmalı diyordu. AYM'de anayasada yazdığı üzerine kararları yasama yürütme yargı organında derhal uygulanacak. Hepimiz açısından kararları bağlayıcı. Böyle bir mahkemenin kapatılmasını savunuyordu. Hem de bir kararını beğenmedi diye. Şimdi sayın Bahçeli bana sakin ol diyor. Diğer taraftan Sayın Bahçeli bir siyasi rakibine ip atıyordu. O da ona olmadık cevaplar veriyordu.

Biz herkes yoldan dönse biz MHP ile demokrasi yolunu yürürüz dedik. Sanki ona AKP'yi bırakta bizimle beraber ol demişim. Onda bile bize çok ağır sözler söylüyorlar. Ben mümkün olduğunda Genel Başkan Genel Başkan ilişkilerinde saygılı olmaya çalışıyorum ama iş öyle bir noktaya geldi ki yani. Bu halde ben ne yapayım. Sayın Bahçeli olsa ne yapar? MHP İstanbul İl Başkanlığına 5 Bin polis girse ne yapar?"

