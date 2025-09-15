Son Dakika | Özgür Özel ekibini topladı!
Son dakika... Kurultay Davası'nın kritik duruşması başlamışken CHP Lideri Özgür Özel, parti MYK'sını topladı.
CHP'nin 38. Olağan ve 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali için açılan davanın dördüncü duruşması, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülüyor. Dava sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık ediyor.
Saat 10.10’da başlayan toplantıda Özel’e parti yöneticileri de eşlik ediyor. CHP kurmaylarının, mahkemedeki süreci toplantı sırasında yakından takip ettikleri bildirildi.
