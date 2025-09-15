İsmail Saymaz butlan kararı çıkarsa ne olacağını anlattı! Dikkat çeken Bahçeli analizi

CHP'de Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemiyle açılan davada kritik gün geldi.

İstanbul 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek dava öncesi adliye önünde Halk TV Muhabiri Gamze Altunay'a konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, üç farklı karar olasılığına dikkat çekti.

Saymaz, “Üç tane karar, üç ayrı karar çıkabilir” dedi. Olasılıklar arasında duruşmanın ertelenmesi, butlan kararıyla Özgür Özel’in genel başkanlığının yok sayılması ya da geçici tedbirle çağrı heyeti atanması yer aldığını Saymaz şöyle aktardı:

“Üç karardan biri çıkabilir. Mahkeme duruşmayı erteleyebilir. Mahkeme butlana hükmedebilir. Yani Özgür Özel ve yönetimini yok hükmünde sayıp, partiyi Kemal Kılıçdaroğlu’na devredebilir. Veya İstanbul'daki gibi tedbir kararı alıp çağrı heyeti oluşturarak duruşmayı erteleyebilir.”

SAYMAZ'A GÖRE EN GÜÇLÜ İHTİMAL

Saymaz, mahkemenin önceki tavırlarına bakarak en güçlü ihtimalin erteleme kararı olduğunu savundu:

“Bu mahkeme daha önce de benzer duruşmalarda karar vermedi, hep erteledi. Çünkü ortada bir ceza davası var.”

Ertelemenin gerekçesi olarak Ankara’da açılan ceza davasını gösteren Saymaz, “4 Kasım'da görülecek ceza davasında tanıkların dinlenmesi, delillerin tartışılması ve tarafların görüşlerinin alınması beklenmeli” dedi.

Saymaz, CHP yönetimi hakkında verilecek bir butlan kararının 1,5 ay sonra ceza davasında aksi yönde karar çıkması hâlinde telafisi imkânsız bir sonuç doğurabileceğine dikkat çekti:

“Bu duruşmada butlan kararı çıktı diyelim. Ama Ankara'da görülecek davada mahkeme hile olmadığına karar verdi. Bu zarar nasıl telafi edilecek?”

Bu nedenle beklenmesi gerektiğini savunan Saymaz, “O davanın karara bağlanmasını bekleyip burada bir karar vermeli. Doğrusu da budur zaten” ifadelerini kullandı.

"BORSA TEPETAKLAK OLUR"

Saymaz, butlan kararı çıkması hâlinde yaşanabilecek siyasi ve ekonomik sonuçlara da dikkat çekti:

"Bence iktidar, siyasi iktidar da bir blok olarak bu krizi göğüslemekte zorlanabilir. Çünkü burada şu an bir butlan kararı çık çık çıktığında borsa tepe taklak olacak, bütün ekonomik göstergeler alt üst olacak. Türkiye öne bu iktidarın Mehmet Şimşek eliyle gidermeye çalıştığı hasar bir daha telafisi mümkün olmayacak şekilde ağır bir tahribat yükünü daha beraberinde getirecek. Bu bakımdan da ben siyasi iktidarın böyle bir tahribatı, böyle bir riski kolaylıkla üstlenebileceği düşüncesinde değilim. O nedenle, o nedenle bugün sanki emin olamıyorum ama sanki erteleme kararı çıkar diye düşünüyorum. Elbette bir diğer ihtimal butlan ya da tedbir yoluyla erteleme kararı çıkması yönünde olabilir.

"BAHÇELİ OLUMLU BAKMIYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, kurultaya dış müdahale iddialarına dair verdiği mesajların da mahkeme üzerinde etkisi olabileceğini belirtti:

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin geçen hafta Sabah gazetesine verdiği demeçte CHP kurultay davasına ilişkin olarak geçmişte bizde de böyle bir ayrılık oldu ve dışarıdan müdahale oldu yönündeki ifadesinin bu türden yargılamalara dair eleştiri eleştiriliyor ama o olumsuz bir bu türden yargılamalara Sayın Bahçeli'nin pek de olumlu bakmadığı sonucuna beni götürüyor"

İstanbul’da aynı konuyla ilgili açılan davada daha yargılama başlamadan tedbir kararı verildiğini hatırlatan Saymaz, bunun bugünkü duruşmaya baskı yaratabileceğini söyledi:

“Bu tedbir kararının ben bugün görülecek mahkeme üzerinde bir ağırlık ve baskı oluşturma saiki de içermiş olabileceği kanaatindeyim.”

Saymaz, kendi olasılık değerlendirmesini de şöyle özetledi: