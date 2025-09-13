Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a jet yanıt geldi! "O ses kaydındaki şahıs AKP'ye katıldı"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer'deki çalışma ofisinin önünde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın “CHP’nin krizinin hiçbir yerinde olmadık, olmayacağız Bay Özgür” sözlerine yanıt verdi. Özel, Beykoz’daki gelişmeleri işaret ederek şöyle konuştu:

Yeni bir ses kaydı var. Ses kaydında birine diyorlar ki sana para verelim oyu bize ver. O bir kişinin ses kaydı ve bir kişinin de bu kaydı vermesiyle ortaya çıkan durum. Bomba! Ses kaydındaki kişi bugün Beykoz belediye başkanı ile birlikte istifa eden belediye meclis üyesi AK Parti'ye gidiyorlar. Ses kaydındaki diğer kişi şimdi tutuklu olan Ekrem Başkana, Cumhuriyet Halk Partisi'ne dünya kadar laf söyleyen bir başka kişi, itirafçı olan. İçerde olan. Dünya kadar laf söyleyen birisi. Bu bina için daha doğrusu bu yöneticilere kayyum atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti'ye katılıyor.

Özel, bu kişiler üzerinden CHP’ye dönük operasyonlara dikkat çekti:

“Bu bina için, bu yöneticilere kayyum atamak için kullandıkları ses kaydındaki adam AK Parti’ye katılıyor. CHP’den istifa eden belediye meclis üyelerinden biri. Ses kaydında ne Özgür Çelik var ne başka biri. Hatta oy isteyen kişi de Özgür Çelik’in değil, karşı listenin adayı. Ama bugün AK Parti’ye katılıyor.”

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı binasının yönetimine ilişkin tartışmalara da değinen Özel, şunları söyledi:

“Bu binanın kimin tarafından yönetileceğine 650 delegenin 330’u karar verdi, Özgür Çelik dedi. Şimdi o delegenin tamamı noterden imza verdi, ‘kayyum gitsin, seçim yenilensin, Özgür Çelik’in arkasındayız’ dedi. Bu bir siyasi tercih değil, partinin kendi iradesidir.”

Özel, İstanbul’daki belediyelere yönelik operasyonları da sert sözlerle eleştirdi:

“Sen 7 farkla geride olduğun Bayrampaşa’da 8 belediye meclis üyesini tutuklayıp Bayrampaşa Belediyesi’ne çökmeye çalışıyorsun. Transfer ettiğin meclis üyeleri, ses kaydıyla sizin aparatınız olmuş durumda.”

Özgür Özel, Gaziosmanpaşa’daki iki ayrı kasayla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu:

“Gaziosmanpaşa’da CHP’li belediyenin kasasından mühür çıkınca yalan videolarla TRT servis yaptı. Ama AK Parti ilçe başkanının kasasından 13 milyonluk döviz ve ziynet çalındı. Hırsız da ilçe başkanının oğlu. Paranın kaynağı açıklanamayınca AK Parti ilçe başkanı istifa etti.

Bir tarafta CHP’nin boş kasası, diğer tarafta AK Parti’nin dolu kasası. Oğlu soymasa haberimiz olmayacaktı. Bugün istifa ettirdiler.”

"SİZİ REZİL ETMEDEN MÜCADELEYİ BIRAKIRSAK BİZE YAZIKLAR OLSUN"

Özgür Özel konuşmasının sonunda Erdoğan’a doğrudan yüklendi:

Hal böyle arkadaşlar İstanbul'da. İstanbul İstanbul siyaseti farklı zor, hakikaten zor. Ama size teslim olursak, sizi rezil etmeden bu İstanbul'daki mücadeleyi bırakırsak bize yazıklar olsun.

Beykoz’da ses kaydı AK Partili, Bayrampaşa’da 7 farkla gerideyken 8 kişi tutukluyorsunuz, Gaziosmanpaşa’da kasadan çıkanlar ortada.

Bariyerlere, Beykoz’a, Bayrampaşa’ya bakınca millet görüyor ki bizim alnımız açık, elimiz temiz, paçamız temiz. Sizin paçanızdan ne akıyor bir bakın be! Bu millet görüyor ve artık AK Parti’ye oy verdim demeye utanır hale geldi.

Milletten aldığımız bayrağı yere bırakmayız. Kumpas kuranlara cevabı millet verecek.”

Özel'in Erdoğan'a yanıt verdiği kısım tam olarak şöyle:

Bugün diyor ki dürüst siyaset diyor. CHP diyor işte diyor, gördünüz diyor. Şikayetçi CHP'li, şikayet eden, edilen CHP'li diyor. Ses kayıtları var diyor. Benden ne ile ilgisi var diyor. Bir tane ses kaydı var arkadaşlar, bir. Daha öncekinin montaj olduğu ve hükümsüz olduğu karara bağlandı biliyorsunuz.

Ve Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki Erdoğan şikayet eden CHP'li edilen CHP'li yok kardeşim bak bu binanın kimin tarafından yöneteceğini karar veren 600 delege 50 de doğal delege 650 330'a, 310, 305 karar verdi Özgür Çelik diye.

Şimdi diğer tarafta dediğiniz delegenin tamamı imza verdi noterden ki seçim yenilensin. Kayyum gitsin. Özgür Çelik'in arkasındayız diye. Bu bir siyasi tercih değil parti için. Partiye sahip çıkıyor millet. Biz biriz beraberiz. Alt üyemiz de beraberiz. 3 tane meczup, 2 tane yalancı partiden atılmış adamın ifadesiyle AK Parti'ye devşirdiğiniz adamın ses kaydıyla partiye çökmeye çalışıyorsunuz.

O yüzden kimi partiye alıyorsun, ne yapıyorsun? Oralarda ne oluyor bilip bilmeden bir sürü yalan üzerinden konuşuyorlar. Normalde bu gazetelerin AK Parti'ye yakın gazetelerin merkez medyanın bu kadar kabak gibi ortada olan bir meselede bunları yazdığında insan içine çıkamayacak hale gelecek olan Erdoğan var.

Ben 178 gündür insan içindeyim, meydandayım, gözünüzün önündeyim, gözünüzün içine bakıyorum. Ama sen 7 farkla geride olduğun Bayrampaşa'da 8 belediye meclis üyesi tutuklayıp Bayrampaşa Belediyesi'ne çökmeye çalışıyorsun.

Transfer ettiğin belediye meclis üyeleri ses kaydıyla sizin kullandığınız aparat. Ve bir nokta daha tam Ankara tam İstanbul'da tam yerinde.

Bugün sabah Gaziosmanpaşa'da kasasından para çalınan birisi istifa etti. Gaziosmanpaşa'da iki kasa var arkadaşlar. Birisi bizim belediyenin kasası. Hani içinden bir tek mühür çıktı da yanlışlıkla deyip Anadolu Ajansı'nın servis ettiği stok videoları TRT yayınladı. Gaziosmanpaşa'ya operasyon dolarlar, eurolar çıkıyordu bol bol. O kasadan mühür çıktı. TRT bile suçunu kabul etti. Stok videoydu yanlış videoydu dedi. Gaziosmanpaşa AK Parti ilçe başkanı kasasında 13 milyon lira değerindeki yabancı para ve ziynet çalınınca mahkemeye gidiyor, polise gidiyor.

Çalanın oğlu olduğu ortaya çıkıyor. Paranın kaynağını izah edemediği için istifasını istemişler. Bu sabah Gaziosmanpaşa'da CHP'nin boş kasasından gözaltı yaptınız, tutuklama yaptınız. AK Parti'nin dolu kasası yüzünden ilçe başkanınız istifa etti. Normalde o kasa ortaya çıkmaz. Evin oğlu eve girmiş kasayı çalmış. Bunlar polise gitmiş.

Paramız çalındı diye polis oğlanı yakaladı. Paranın kaynağı gayrimeşru çıktı. Bugün istifa ettirdiler AK Parti'de. Bir tarafta Gaziosmanpaşa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hakan Bahçetepe Belediye Başkanı'nın boş kasası ama yalan görüntüleri TRT'nin diğer tarafta AK Parti'nin 13,5 milyonluk ilçe başkanının kasası. Oğlu soymasa haberimiz olmayacak. Hal böyle arkadaşlar İstanbul'da. İstanbul İstanbul siyaseti farklı zor, hakikaten zor.

Ama size teslim olursak, sizi rezil etmeden bu İstanbul'daki mücadeleyi bırakırsak bize yazıklar olsun. Bize Beykoz'da ses kaydı AK Partili. Bayrampaşa'da 7 geride 8 kişi işin içindeki AK Partili. Gaziosmanpaşa'da AK Partili'nin kasası dolu çıktı.

Milletin gördüğü nedir derseniz bariyere de bakınca, Beykoz'a da, Bayrampaşa'ya da bütün İstanbul'a da bizim alnımız açık, başımız dik, elimiz temiz, paçamız temiz. Sizin paçanızdan ne akıyor bir bakın be. Bir bakın AK Parti'nin paçasından ne akıyor. Utanılacak haldesiniz, utanılacak. Bu millet görüyor ve artık AK Parti'ye oy verdim demeye utanır hale geldi, utanır. Ne yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın. Buradayız, mücadelenin içindeyiz. Parti bizim başındayız. Milletten aldığımız bayrağı yere bırakmayız. Milletten bayrağı alamayıp çelme çakanlara kumpas kuranlara millet cevabını en kısa zamanda verecek inşallah. Benim diyeceklerim bu kadar arkadaşlar.