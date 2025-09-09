Son Dakika | Özel İstanbul'a geldi! Özgür Çelik karşıladı

Son Dakika | Özel İstanbul'a geldi! Özgür Çelik karşıladı
Yayınlanma:
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul'a geldi. Özel'i CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin kuruluşunun yıl dönümü vesilesi ile İstanbul'a geldi. Özgür Özel, 14.00'de Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koyma törenine katılacak.

Özgür Özel'i havalimanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik karşıladı.

Özel, havalimanındaki ring aracından indikten sonra Çelik'i görür görmez sarıldı. Özel ardından kendini karşılayan CHP vekilleri ve yöneticilerin ellerini tek tek sıktı.

Öte yandan kayyum Gürsel Tekin, Özel'in ofisi olarak belirlenen eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında. CHP, Yargıtay'a bildirerek başkanlığı Bahçelievler'e taşımıştı. CHP, binayı da Özel'in çalışma ofisi olarak belirlemişti.

Polis dünden beri binayı ablukada tutuyor. Binaya kayyum Gürsel Tekin'in verdiği 30 kişilik listesi dışındaki isimler de polis tarafından alınmıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

