Son Dakika | Muhittin Böcek acil olarak hastaneye sevk edildi!

Yayınlanma:
Son dakika... Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu sabah saat 07.00'de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 144 gündür Döşemealtı L Tipi Cezaevi'nde tutuklu. Böcek, ağır sağlık sorunları nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılmıştı. Böcek'in bugün sabah saatlerinde de acil olarak Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Antalya'nın yerel gazetecilerinden Ali Taş, Böcek'in gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşadığını aktardı. Cezaevi revirinde Böcek'e ilk müdahale yapıldı. Böcek'in durumunun ciddileşmesi üzerine hastaneye sevkine karar verildi.

GECE FENALAŞTI SABAH HASTANEYE KALDIRILDI

Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair kritik açıklama: Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorumMuhittin Böcek'ten sağlık durumuna dair kritik açıklama: Geri dönüşü olmayan ihmalin kurbanı olmak istemiyorum

Antalyaburada'nın aktardığına göre de Böcek; böbrek, mide ve boyun tutulması yaşadı. Böcek, sabah 07.00'de hastane sevk edildi.

AVUKATLARINDAN İLK AÇIKLAMA! GÜNDE 21 İLAÇ KULLANIYORMUŞ

Gazeteci Taş, Böcek'in avukatlarının açıklamasını paylaştı. Böcek'in günlük 21 ayrı ilaç kullandığı, uzun süredir mide rahatsızlığı çektiği, bu durumun böbreklerine sirayet ettiği ve hastanede endoskopi yapılacağı ifade edildi. Böcek'in bir haftadır boyunun tutuk olduğu ve kafasını hareket ettirmediği aktarıldı. .



Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

