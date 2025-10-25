Tutuklu Böcek’in doğum gününde güvercinlerle kutlandı

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleşen doğum günü kutlamasına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

63'ÜNCÜ YAŞINA TUTUKLU GİRDİ

"İyi ki doğdun Herkesin Başkanı" yazılı pankart açan vatandaşlar, kırmızı beyaz balonlarla Muhittin Böcek’e sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Mustafa Erdem ve meclis üyeleri barış güvercini uçurtarak ve doğum günü pastası keserek, Muhittin Böcek’in 63'üncü yaş gününü kutladı.

"ÖZLEMLE, SAYGIYLA VE UMUTLA, NİCE YILLARA BAŞKANIM"

Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Antalya’ya sevgisini, emeğini ve ömrünü adamış, adaletin özgürlüğün ve halkın sesi olmuş Muhittin Başkanımızın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün, onun adalet ve eşitlik mücadelesine duyduğumuz inançla, bıraktığı izlerin ve kurduğu güçlü dayanışmanın ışığında yolumuza devam ediyoruz. Özlemle, saygıyla ve umutla, nice yıllara Başkanım" dedi.