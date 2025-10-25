Tutuklu Böcek’in doğum gününde güvercinlerle kutlandı

Tutuklu Böcek’in doğum gününde güvercinlerle kutlandı
Yayınlanma:
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in doğum günü onsuz kutlandı. Belediye ve CHP yetkilileri ile yurttaşlar barış güvercini uçurdu.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde gerçekleşen doğum günü kutlamasına Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

63'ÜNCÜ YAŞINA TUTUKLU GİRDİ

"İyi ki doğdun Herkesin Başkanı" yazılı pankart açan vatandaşlar, kırmızı beyaz balonlarla Muhittin Böcek’e sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Vekili Büşra Özdemir, İl Başkanı Nail Kamacı, Milletvekili Mustafa Erdem ve meclis üyeleri barış güvercini uçurtarak ve doğum günü pastası keserek, Muhittin Böcek’in 63'üncü yaş gününü kutladı.

"ÖZLEMLE, SAYGIYLA VE UMUTLA, NİCE YILLARA BAŞKANIM"

Başkan Vekili Büşra Özdemir, "Antalya’ya sevgisini, emeğini ve ömrünü adamış, adaletin özgürlüğün ve halkın sesi olmuş Muhittin Başkanımızın doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bugün, onun adalet ve eşitlik mücadelesine duyduğumuz inançla, bıraktığı izlerin ve kurduğu güçlü dayanışmanın ışığında yolumuza devam ediyoruz. Özlemle, saygıyla ve umutla, nice yıllara Başkanım" dedi.

Kaynak:ANKA

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Türkiye
Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!
Tufan Erhürman Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı halka açtı!
Dervişoğlu'ndan Akşener'e yanıt gecikmedi!
Dervişoğlu'ndan Akşener'e yanıt gecikmedi!