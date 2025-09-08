Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin polis kalkanı ile il binasına girdi

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis ablukasının arasında açıklama yaptı.

Tekin, kayyum değil çağrı heyetinden olduklarını söyledi. Tekin'e sık sık yuh çekildi. Tekin'in kafasına da su şişesi atıldı. Tekin, gelen tepkilere, "Şerefimle yemin ediyorum bunlar CHP'li değil" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Doğru buradakiler senin gibi değil, şerefli CHP üyeleri. Polislerin arasında korkakça açıklama yapıyor" dedi.

Tekin, açıklamasını bitirdikten sonra bir süre geldiği aracın içinde bekledi. Tekin ardından araçtan çıkıp polis koruması ile CHP İstanbul İl binasına yöneldi.

Tekin'in hareket etmesi ile de çevik kuvvet CHP İstanbul İl binasındakilere müdahalede bulundu. Birçok kişinin biber gazı nedeniyle fenalık geçirdiği öğrenildi. Biber gazından etkilenenler arasında CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın da olduğu öğrenildi.

BİNAYA GİRDİ! "DOSTU DÜŞMANI ÇATLATACAĞIZ" DEDİ

Kayyum Tekin, binaya girdi. Yukarıda insanlara biber gazı sıkılırken Gürsel Tekin, binanın girişinde bekleyişe geçti.

Tekin, burada beklerken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, "Sizce bu süreç hukuki mi, siyasi mi yürütülüyor?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Sevgili arkadaşlar, tabii ki mahkeme kararlarının ne kadar siyasi olduğunu hepimiz biliyoruz. Mesele parti içi bir mesele. Bizde hakem heyeti olarak bu yaşanan sorunu çözüp, bir hukuksuzluk varsa parti hukukunu kullanarak çözmek istiyoruz."

"Karşınızda, bir demir yumruk aşılamaz bir, eee, süreç görürseniz ne yapacaksınız? Nasıl yürüteceksiniz bu süreci?" sorusuna da Tekin şunları sarf etti:

"Karşımızda bir demir yumruk söz konusu değil. Karşımızda sadece partimizi kurtarma işi içerisindeyiz. Partimizin içindeki yaşanan sorunları bitirmek için mücadele ediyoruz. Biz arkadaşlarımızla birbirimize, efendim, rakip ya da başka bir isimde olacak durumda değiliz. Dostu düşmanı çatlatacağız."

POLİSLER MÜDAHALE ETTİ TEKİN BÖYLE KONUŞTU: BENLE İLGİSİ YOK

Kayyum Gürsel Tekin, il binasındaki bir odada oturdu. Bir CHP'linin arkadaşlarımız yukarıda baygınlık geçirdi demesi üzerien Tekin, "Yedi gün uğraştım, benle bir ilgisi yok" dedi.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in makamının bulunduğu katın kapatıldığı, CHP'lilerin direnişe geçtiği öğrenildi.

Halk TV'ye bağlanan CHP'li Suat Özçağdaş, polisin il binasına girdiğini ve biber gazı ile tüm katlara müdahalede bulunduğunu bildirdi.

Özçağdaş, gaz sıkılırken kayyum Gürsel Tekin'in polisin arkasında ilerlediğini bildirdi.

Suat Özçağdaş şunları ifade etti:

"Her yerde gaz diye binanın içi gazlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürüne sesleniyorum. Sevmeseer de, beğenmeseler de, reisleri onlara başka talimat verse de bu binanın içinde tek sizin üzerinizde insan var.

Gazlayarak önde gazlayan ekipleriyle, arkada Gürsel Tekin'le kat kat binayı yukarı çıkmaya çalışıyorlar. Yaşlı insanlar var. Astım hastası insanlar var. Her katta gazlayarak giriyorlar. Bu bir insan hakları ihlali. Burada olabilecek olan ölümlerden, burada olabilecek her şeyden İstanbul Emniyeti ve Gürsel Tekin sorumlu. Şu anda binanın içindeki her yeri gazlıyorlar. Giriş katındaki her yeri gazladılar. Korkunç bir zulüm var burada. Ve yaşlı insanlar var. Onları korumaya çalışıyoruz.

Çünkü polisler arka taraftan koşarak geldiler ve binanın içine bir anda sürdüler herkesi ve korkunç bir gazlı saldırı yaşandı. Yaralananlar olduğu söyleniyor. Kan içinde olduğu söyleniyor.

Ve şu anda binanın 3. katında bütün vekiller burada çarpışa çarpışa çekildi insanlar geriye.

Telin, burada kapıda konuşurken ben oradaydım. İçeri doğru sürülenlerden bir tanesiyim. Gaz yiyenlerden bir tanesiyim ve müthiş bir kaba kuvvetle içeriye doğru yürüdü. Utanmadan, arlanmadan polislerin arkasından binaya doğru giriyor.

Hiç kimse böyle bir duruma düşmemiş olsa keşke. Gerçekten bir rezillik yaşanıyor şu anda burada.

Diyalog kurmak 5000 tane polisle, çoğu yaşlı, kadın insanları gazlayarak binanın içine doldurarak mı olur? Ne konuşması? Bu vatan hainleriyle ne konuşacağız? Hiçbir şey konuşmuyoruz bunlarla. Konuşacak bir şey mi kalmış? İl binasına sadece kendi yandaş basınlarını alıyorlar. Eğer yürekleri yetiyorsa alsınlar bakalım diğer basını da bir göstersinler kameralar burada neler olmuş? İnanılmaz.

Bir odaya sığındım. İçeriye gaz sıkarak insanları sürdüler. Ben onlardan biriyim bu arada. Ben onlardan biriyim. Bakın gaza bakın. Şu anda ekranda görünüyordu ve buraya insanları gazlaya gazlaya kapalı bir binaya girdiler. insanların kafasına kafasına jopları, kafasına kafasına kaskları, kafasına kafasına kalkanları vurarak girdiler.

Böyle bir il binası teslim alınabilir mi? Yarın değiştiririz il binanızı oturur Gürsel Tekin burada. Gürsel Tekin kim ki? Yargının aparatı olmuş adam. Bu insan hakları ihlalidir. Bu dünya çapında bir skandaldır.

Herkesi gazlaya gazlaya gazlaya bu hale soktular. Rezalet, yazıklar olsun yani. Ve ellerinde tek bir karar yok. Bu gazı sıkarak içeri girenler ellerinde bir kararla gelmediler. Onlara dedik ki siz niye buradasınız? Dediler ki icra müdürü gelecek. İcra müdürü geldi. Sen niye geldin buraya? Efendim, ben karar tebliğ edeceğim. Sen bir kere kararı buraya tebliğ edemezsin. Ankara'ya tebliğ etmen lazım. Burası tüzel kişilik değil. Peki kararın, talibin kararını aldın mı? Almadım.

Hepsi kavga dövüş yaşandı burada ve sonra polislerle beraber büyük bir saldırı büyük bir insanlara yönelik bir zulüm başladı. Ve bunların elinde bu kadar polis tek bir mahkeme kararıyla gelmediler buraya. Vali bizi gönderdi diye. İstanbul Valisi Davut Gül, bu ülkenin bağımsız mahkemelerinde yargılanacaksın kardeşim. Bu yaptıklarının hepsi senin burnundan fitil fitil getirilecek. Göreceksin bunu. Hiçbir mahkeme kararı olmadan bu insanları burada gazladın sen. Bunların hepsini göreceksin"