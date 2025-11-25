Son dakika | İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi kararı kaldırıldı

Son dakika haberi... İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın yaklaşık 7 aydır devam eden ev hapsi kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik 2.dalga operasyonda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın ev hapsi cezası kaldırıldı.

İSKİ Genel Müdürü Başa, İBB'ye yönelik operasyonlar kapsamında 26 Nisan 2025’te gözaltına alınmıştı.

İBB operasyonları kapsamında 'ev hapsi' verilmişti! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldıİBB operasyonları kapsamında 'ev hapsi' verilmişti! İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa hastaneye kaldırıldı

210 GÜNDÜR EV HAPSİNDEYDİ

Sağlık sorunlarına rağmen uzun olumsuz koşullarda şartlarda gözaltında tutulan Başa hakkında mahkeme, 30 Nisan’da “ev hapsi” kararı verdi.

Kararın ardından Başa, 210 gün ev hapsinde tutuldu. Denetimli Serbestlik Bürosu Başa’ya ev hapsinin kaldırıldığı bildirdiği bildirdi. Başa'nın avukatlarının geçtiğimiz günlerde ev hapsi kararının kaldırılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurduğu ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

