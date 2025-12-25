Bilal Erdoğan: Geldiğimiz noktada hamdolsun o aydın sınıf tasfiye oldu

Genç Memur-Sen'in, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde hayata geçirdiği 'Türk Dünyası Akademisi' eğitimleri sona erdi.

Eğimlerin sona ermesi nedeniyle Memur-Sen Genel Merkezi'nde kapanış programı ve ödül töreni gerçekleştirildi. Programa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Bilal Erdoğan babası hakkında konuştu: Solu değiştirdi diyebiliriz

"AYDIN SINIF TASFİYE OLDU AMA YENİ BİR AYDIN SINIFI DA ORTAYA ÇIKMADI"

Bilal Erdoğan burada dikkat çeken bir konuşma yaptı. Bilal Erdoğan, "Topraklarımız işgal edilmeden önce, aydınlarımızın adeta kafalarının içi işgal edilmişti. Batı karşısındaki bir aşağılık kompleksiyle, 'Biz artık yapamayız, biz kaybettik, ancak biz Batı'ya benzeyerek bir yerlere gelebiliriz'; sadece dıştan benzeyerek, gelişmişliğe erişemeyeceğimizi çok net anlıyoruz. Kıyafeti giydin diye teknolojide gelişemiyorsun. Modernitenin sadece görüntüsünü almaya çalışan bir dönem yaşadık, 200 yılı aşkın bir dönem. Geldiğimiz noktada, o aydın sınıf tasfiye oldu ama yeni bir aydın sınıfı da ortaya çıkmış değil. Toplumun saygı duyduğu, sözüne itibar ettiği aynı zamanda yerli ve milli olan yeni bir aydın sınıfının yükselmesine de çok ciddi ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.