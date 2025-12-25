Son Dakika | Can Holding soruşturmasında Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldı

Yayınlanma:
Son dakika... Can Holding soruşturmasında tutuklu bulunan Gökhan Şen ve Atilla Ciner serbest bırakıldığı öğrenildi.

Can Holding ve Ciner Holding'e yönelik başlatılan ve Park Holding’e de uzanan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden, AFC İthalat İhracat Turizm yetkilisi Atilla Ciner ile Ciner Glass CEO’su Gökhan Şen 1 Ekim'de tutuklandı.

Süreçte çok sayıda şirkete kayyum atanmıştı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanırken, Park Holding’i de içine alan soruşturmada yurt dışında olduğu belirtilen Turgay Ciner hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tutuklular Atilla Ciner ve Gökhan Şen'in dün gece tahliye olduğu öğrenildi.

Uyuşturucu dosyasındaki sürpriz isim! "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile…"Uyuşturucu dosyasındaki sürpriz isim! "Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile…"

ERDOĞAN'IN İSTİFA EDEN DANIŞMANI DA ŞÜPHELİYMİŞ

Can-Ciner Soruşturmasında Saray'dan bir istifa geldiği öğrenildi. Soruşturmalar sürerken 19 Kasım'da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Başdanışmanlarından Göksel Aşan istifa etmişti.

Aşan istifasını 'kişisel nedenler' olarak duyurmuştu. İktidar medyasından Ensonhaber'den Rasim Ozan Kütahyalı, soruşturmada Aşan'ın 'şüpheli' olarak geçtiğini ve istifasının arka planında bunun olduğunu söyledi.

Kütahyalı, geçtiğimiz günlerde de Aşan'ın ifade verdiğini belirtti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

