Son Dakika | İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan polis eşliğinde ifade vermeye götürüldü

Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.

Son yerel seçimde İBB Meclis Üyesi iken İYİ Parti'den istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan İbrahim Özkan'ın 'polis eşliğinde götürülerek' ifadesini alınacağı öğrenildi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın götürüldüğünü canlı yayında duyurdu.

"İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA..."

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Saymaz, "İbrahim Özkan polis eşliğinde ifadeye götürülüyor. Buna teknik olarak gözaltı demiyorlar. Buna polis eşliğinde ifade alımı diyorlar şu an adliyeye götürülüyor. Zannedersem İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak" dedi.

İBB şoförleri niye tutuklandı? Sorgudaki WhatsApp mesajı: ‘İtirafçı olursa belki çıkar’İBB şoförleri niye tutuklandı? Sorgudaki WhatsApp mesajı: ‘İtirafçı olursa belki çıkar’

Saymaz, Özkan'ın şoförünün de hali hazırda tutuklu olduğunu belirterek şöyle konuştu:

  • "İbrahim Özkan'ın şoförü tutukluymuş. Kendisi daha önce itirafçı olan İBB iştiraklardan sorumlu başkan danışmanı Ertan Yıldız'ın şoförünün iddiaları sonucunda İbrahim Özkan'ın da şoförü tutuklanmış. Dolayısıyla bu nedenle İBB soruşturması kapsamında ifadesi alınmış olabilir deniyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

