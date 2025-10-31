Son Dakika | İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan polis eşliğinde ifade vermeye götürüldü

Son yerel seçimde İBB Meclis Üyesi iken İYİ Parti'den istifa edip Ekrem İmamoğlu'nu destekleme kararı alan İbrahim Özkan'ın 'polis eşliğinde götürülerek' ifadesini alınacağı öğrenildi.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun danışmanı Özkan'ın götürüldüğünü canlı yayında duyurdu.

"İBB SORUŞTURMASI KAPSAMINDA..."

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Saymaz, "İbrahim Özkan polis eşliğinde ifadeye götürülüyor. Buna teknik olarak gözaltı demiyorlar. Buna polis eşliğinde ifade alımı diyorlar şu an adliyeye götürülüyor. Zannedersem İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvurulacak" dedi.

Saymaz, Özkan'ın şoförünün de hali hazırda tutuklu olduğunu belirterek şöyle konuştu: