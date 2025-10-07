Son Dakika | İmamoğlu'ndan tutukluluğunun 200'üncü gününde iddianame mesajı

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 200 günü aşkın bir süredir Silivri (Marmara) Cezaevi'nde.

İmamoğlu ve tartışmalı İBB soruşturması hakkında hala bir iddianame yazılmadı. CHP, hukuk ilkesi olan tutuksuz yargılama çağrısını tekrarlarken İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir mesaj geldi.

"Dile kolay 200 gün oldu" diyen İmamoğlu, paylaştığı fotoğrafta şunları dile getirdi:

"Meşruiyet yalnızca milletten alınır. Milletin rızasına dayanmayan hiçbir iktidar kalıcı değildir, olamaz. İddianame derhal hazırlansın, yargılama tutuksuz yapılsın"

Emircan İğrek konserde: Ekrem İmamoğlu'na özgürlük bekledik!

YANDAŞTAN AL HABERİ

Öte yandan AKP yandaşı Emin Pazarcı, İBB iddianamesinin hazırlandığını belirtip iki bin sayfa tuttuğunu söyledi.

Gizli olması gereken bu bilginin Pazarcı'nın nasıl ulaştığı hakkında tek bir açıklama yapılmadı.