Son Dakika | İmamoğlu her şeyi tek tek sıralayıp yazdı: Hesap vereceksiniz kaçamayacaksınız

Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün çok konuşulan savunmasının arından 9 ayda yaşananları özetleyip, "Kumpasçılar, masumiyet karinesini yerle bir edenler, adil yargı huzurunda, milletin vicdanında sandıkta hesap vereceksiniz, kaçamayacaksınız" dedi.

Ekrem İmamoğlu paylaştı:

4000 sayfa iddianame,
826 ifade,
402 şüpheli,
105 tutuklu,
76 iftiracı,
9 dalga operasyon vs…

Tam 9 aydır tutukluyuz. İktidar 9 TV kanalı, 9 gazete ile tam 9 aydır itibar suikastleri yapıyor.

Kul hakkı yediler. Dokuz doğurdular ama milleti aldatamadılar. Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular. Mahkemeden TRT canlı yayınına bile ret verdiler.

Daha açık söylemek gerekirse tek bir kişiden korktular.

Aziz milletim:
Şeffaflıktan kaçtılar,
“Mecliste önerge var, temiz eller istiyoruz, milletin huzurunda tepeden tırnağa tüm siyasetçiler belediye baskanları hesap verelim” dedik, kaçtılar.

Kumpasçılar, masumiyet karinesini yerle bir edenler, adil yargı huzurunda, milletin vicdanında sandıkta hesap vereceksiniz, kaçamayacaksınız.

Unutmayacağız, unutturmayacağız!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

