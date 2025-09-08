Son Dakika | Gazeteciler CHP İstanbul İl binasından çıkarıldı
Yayınlanma:
Son dakika... Kayyum Gürsel Tekin'in biber gazları eşliğinde polisle CHP İstanbul İl binasına girmesinin ardından gazeteciler binadan çıkarıldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, polis eşliğinde binaya girdi. Polis, binada nöbet tutan CHP'lilere biber gazı sıktı.
CHP'li vekiller de biber gazına müdahalesine maruz kaldı.
Tekin, polis kalkanları arasında binaya katları çıkmaya başladı. CHP'li vekiller, CHP İstanbul İl Başkanlık odasına barikat kurdu.
Vekillerin direnişi sürerken de haber takibi yapan gazeteciler, polis tarafından il binasından çıkartıldı.