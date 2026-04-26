Son Dakika | Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırı girişiminde bulunulan ABD Başkanı Donald Trump'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarıyla yemek yediği esnada düzenlenen saldırı girişimi nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Trump'a "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği belirtildi.

"DEMOKRASİ VE BASIN HÜRRİYETİNE YAPILMIŞ MENFUR BİR EYLEM"

İletişim Başkanlığının, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." denilen açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

