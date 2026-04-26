CHP'li Murat Emir'den Erdoğan'a 'Trump ve Hamaney' tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'a yönelik saldırı ve İran Dini Lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine ilişkin mesajlarında kullandığı dile dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney'e yönelik tavırlarındaki farklılığa dikkat çekti.

Erdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajıErdoğan'dan Trump'a geçmiş olsun mesajı

"FAİL ABD OLUNCA..."

Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a düzenlenen saldırıyı yüksek perdeden kınadığını belirten Emir; Hamaney'in ölümüne ilişkin yayımladığı mesajda ise "kınama" kelimesinin yer almadığını ifade etti.

"Trump’a yönelik saldırı girişimini kınıyorum; siyasette şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Ancak Erdoğan’ın mesajları arasındaki uçurum, dış politikadaki pragmatizmi ve ikiyüzlülüğü özetliyor." diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Trump’a yapılan saldırıyı yüksek perdeden kınayan Erdoğan, Hamaney suikastında "kınama" kelimesini bile kullanamıyor. Sebep, Hamaney'i hedef alanların ABD ve İsrail olması. Fail ABD olunca Trump'ı ve ABD yönetimini kızdırmama kaygısı, "şiddet karşıtlığı" ilkesinin önüne geçmiş."

