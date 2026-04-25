İmamoğlu'ndan Sakarya mitingine çağrı

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 19 Mart operasyonlarının ardından CHP'li belediye başkanlarına ve belediye çalışanlarına özgürlük talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine çağrıda bulundu.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

İmamoğlu, mesajlarını yayınladığı Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya X hesabından yaptığı videolu paylaşımla Sakaryalıları, yarın (26 Nisan Pazar) saat 16.30'da Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek olan mitinge davet ederek, "Yarın Sakarya’da buluşuyoruz. Ben de ekran başında sizlerleyim." dedi.

"MİLLETİN EVLATLARIYLA BU ÜLKEYİ YÖNETECEĞİZ"

İmamoğlu, yaptığı paylaşımda daha önce Sakarya'da düzenlenen ve kendisinin de katıldığı eski tarihli bir mitingden video kesiti paylaştı. Kesitte İmamoğlu'nun, "Buradaki hanımefendiler, buradaki beyefendiler ve sevgili gençler duysun; milletin evlatlarıyla bu ülkeyi yöneteceğiz, milletin evlatlarıyla!" ifadelerini kullanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X paylaşımı (25 Nisan 2026)

"BİZİ YENEMEYECEKSİNİZ!"

CHP'nin sosyal medya X hesabından da mitinge ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Yarın, Sakarya’da buluşuyoruz! Bizi yıldıramayacaksınız! Bizi ezemeyeceksiniz! Bizi yenemeyeceksiniz! Türkiye’nin bütün demokratları bir araya gelecek; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsakları özgürlüğüne kavuşturacak, Ak Parti’nin bu kara düzenini yıkacağız! Biz kazanacağız, milletimiz kazanacak! 26 Nisan Pazar 16.30 Demokrasi Meydanı (Kent Meydanı)"