CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin Mart 2025'te Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlattığı mitingler hız kesmeden devam ediyor.

İlk olarak İstanbul Saraçhane'de düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 106'ncısının Sakarya'da gerçekleştirileceği açıklandı.

"AK PARTİ’NİN KARA DÜZENİNİ YIKACAĞIZ!"

Partiden yapılan açıklamada, pazar günü Sakarya Demokrasi Meydanı'nda saat 16.30'da yapılacak miting ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Pazar günü millet iradesinin sesi Sakarya’dan yükseliyor! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm siyasi tutsaklar özgürlüğüne kavuşana kadar bu mücadele bitmeyecek! Safları sıkılaştıracağız, sesimizi daha da yükselteceğiz, attıkları iftiraları tek tek çürüteceğiz, AK Parti’nin kara düzenini yıkacağız!"