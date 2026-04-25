Özgür Özel'den çok konuşulacak 'Murat Kurum' iddiası: Kahve içme bahanesiyle...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara karşı izlenecek yol haritasını belirlemek üzere bugün Ankara'da partisinin büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Beş ayrı oturumda yapılan görüşmelerde siyasi ve hukuki adımlar ele alındı.

Özel, toplantı sonrası yaptığı konuşmada, belediye başkanlarına, "Ya Ak Parti'ye katılacaksın, ya da hapse atılacaksın" tehditlerinin yapıldığını öne sürerek, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in kendisine defalarca kez bu şekilde tehdit edildiğini anlattığını aktardı.

Özgür Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile ilgili de çarpıcı bir iddiayı ortaya attı.

CHP Lideri Özel, Murat Kurum'un CHP'li belediye başkanlarıyla kahve içme bahanesiyle görüştüğünü ve kendilerine, "Siz çok millisiniz. Milli bir duruş göstermelisiniz" dediğini ve "çeşitli imkanlar" vadederek AKP'ye davet ettiğini iddia etti.

"AKP'YE GEÇMEZSEN TUTUKLANIRSIN" İDDİASI

Özel, Mustafa Bozbey'in "AKP'ye geçmesi için tehdit edildiği" iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Mustafa Bozbey gözümün içine baka baka söyledi; 'Ya AK Parti’ye katıl. Ya hapse atıl.' Ya AK Parti’ye katılacaksın, ya hapse atılacaksın. Defalarca geldi bu binada anlattı bunu. Birlikte yaptığımız toplantılarda defalarca. Biri o tehditlere karşı topukladı, AK Parti’ye katıldı. Aydın’da sokağa çıkamıyor, sokağa. Dün yazıyor, Türkiye genelinde soru şu; 'Operasyonlar ya da parti değiştirilen yerlerde erken yerel seçime, milletin iradesinin tazelenmesine ne dersiniz?' Yüzde 68 diyor. Yüzde 68 'Verin elime o topuklayan efeyi. Verin' diyor, 'Ben söyleyeceğim son sözü İstanbul’da olduğu gibi iptal edilen seçimlerde.' Öyle şantaja, tehdide teslim olanı da tarih yazacak. Mustafa Bozbey gibi dimdik duranı da tarih yazacak."

"BASKIYA TESLİM OLMAYIZ"

"Asla ve asla zora, baskıya teslim olmayız" diyen Özel, "Kötülükle geri adım atmayız. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak milletin verdiği görevi nasıl alnımızın akıyla hep birlikte yapıyorsak en geç iki yıl sonra bu salondaki herkes ya daha önemli görevlerde ya da iktidar partisinin belediye başkanı olarak görevde olacak." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "MURAT KURUM" İDDİASI

CHP Lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının; Murat Kurum'un "kahve içme bahanesiyle" kendileriyle görüştüğünü ve çeşitli imkanlar vadederek kendilerini AKP'ye davet ettiğini anlattıklarını öne sürdü.

Özgür Özel, söz konusu iddiaya ilişkin şunları söyledi: