Tülay Hatimoğulları: Muhalefete yönelik baskı kabul edilemez

CHP başta olmak üzere yargı eliyle birçok kesime baskıların arttığını belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Muhalefete, seçilmişlere yargı yoluyla gerçekleştirilen baskıları asla kabul etmedik, etmiyoruz." dedi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Adana 5. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreç kapsamında iktidardan somut adımlar beklediklerini vurgulayan Hatimoğulları, barış mücadelesinin demokrasi mücadelesinden ayrı düşünülemeyeceğini ifade etti.

Yargı yoluyla CHP başta olmak üzere ülkedeki birçok kesime baskı uygulandığını belirten DEM Parti Eş Genel Başkanı; "Bizler barış mücadelesinin demokrasi mücadelesinden asla ayrılmaz olduğunu düşünüyoruz. Bunlar bir ikilidir. Zaten demokrasinin olmadığı bir yerde kalıcı ve onurlu bir barıştan bahsetmek de mümkün değil." diyerek şunları söyledi:

"Bakın, muhalefete yönelik baskılar gittikçe artıyor. Bugün Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandılar. Zeydan Karalar ve Kadir Aydar şu an serbest; kendilerine buradan 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz.

Sevgili Oya Tekin'in de bir an önce aramızda olmasını istiyoruz. Muhalefete ve seçilmişlere yargı yoluyla gerçekleştirilen baskıları asla kabul etmedik, etmiyoruz. Bileşenimiz olan Ezilenlerin Sosyalist Partisinden (ESP) yüzün üzerinde yoldaşımız tutuklandı. Buradan ESP'li yoldaşlarımızla bir kez daha dayanışmamızı bildiriyoruz ve cezaevindeki bütün siyasi mahkûmların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları

"AYM VE AİHM KARARLARI UYGULANSIN"

Sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi için somut adımın şart olduğunun altını çizen Hatimoğulları, "PKK’yi içerecek olan bir çerçeve yasanın çıkmasını bütün toplum bekliyor. Sadece Kürt halkı değil; inanın bütün Türkiye bekliyor." ifadelerini kullandığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Niye biliyor musunuz? Çünkü bu sürecin ilerletilmesi, barışın bu topraklarda gerçek anlamda kalıcılaşması için atılacak bütün somut adımları toplumun tamamı bekliyor. Bu yasanın taslağı henüz çıkarılmış değil; biz bu taslak varsa da görmüş değiliz.

Burada iktidara bir kez daha şu çağrımızı yöneltiyoruz: Somut adım atın. Bunların başında Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının hayata geçirilmesi gelmektedir.

Bugün AYM kararı çerçevesinde Sayın Can Atalay, Gezi mahpusları, Sayın Osman Kavala, Çiğdem Mater ve Tayfun Kahraman bir an önce serbest bırakılmalı. Yine AİHM kararı çerçevesinde Sayın Selahattin Demirtaş, Sayın Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bu, süreci ilerletecek önemli adımlardan biridir."

"KAYYIM YASASI LAĞVEDİLMELİ"

"Şu unutulmamalı: Demokrasi talebi barışı tökezletmez, köstek olmaz; aksine destekler. Atılması gereken mühim adımlardan biri de kayyım yasasının lağvedilmesidir. Kayyım atanmış belediyelerimizde belediye eş başkanlarımızın görevlerine iade edilmesi gerekir." ifadelerini kullanan Hatimoğulları, son olarak şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine atanan kayyımlar da geri çekilmeli ve seçilmişler görevlerine iade edilmelidir. Bu, demokrasinin asgari şartıdır; yurttaşın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmanın koşuludur.

Bütün bu adımların atılması, demokrasi ve barış mücadelesi ile özgürlüklerimiz ve adalet için çok güçlü bir örgütlenmeye ihtiyacımız var. 'Nasılsa bir süreç akıyor, bu süreç aksın gitsin' diye hiçbirimiz düşünmemeliyiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

