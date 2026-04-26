İmamoğlu "Gizlemek zorunda kalmıştım" diyerek paylaştı: İki misafirim var

Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, YouTube hesabı üzerinden yapay zekâ ile seslendirilmiş bir video paylaştı.

400 günden fazla süredir bulunduğu cezaevi hücresinde iki karganın kendisine eşlik ettiğini belirten İmamoğlu, "Kamuoyundan gizlemek zorunda kalmıştım. Zindanda bir haftadır iki misafirim var. Üstelik karı koca. Sesleri fazla çıkıyor. Açıkçası tutkulu konuşmaları zamansız olabiliyor ama olsun. Sanırım yeni evliler. Benim gibi tümüyle izole değiller; arada çıkabiliyorlar, özgürce gezip geliyorlar. Uyarmama rağmen sabah erken saatlerdeki tartışmalarına, gün içindeki neşeli sohbetlerine ve gece yarısı hayat dolu hallerine alışmak zorundayım. Beni gördüklerinde susuyorlar. Göz ucuyla beni kollarken birbirlerine olan sevgilerini bakışlarından yakalıyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu'dan 23 Nisan'da çocuklara duygu yüklü mesaj! O masalı anlatıp seslendi

Hücresindeki kargaların türüne ve yuva kurma süreçlerine değinen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Açıklayayım: Bu bahar iki karga benimle. Güvercinden büyük, kuzgundan küçük; küçük karga, Corvus monedula. Gözümün önünde muhteşem bir yuva inşa ediyorlar. Bir metreyi bulan dallar, sonra kalın otlar, sonra daha yumuşak parçalar; ince ince, sabırla, birlikte. Geçen yıl bu avluda 20’ye yakın serçe ve onun üzerinde yuva vardı. Şimdi yoklar çünkü karga çifti geldi. Görevlinin söylediğine göre bu avluda hiç karga yuvası olmamış, bu bir ilk."

Sözlerini aile ve toplumsal barış vurgusuyla sürdüren İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Kargagiller zekidir, uzun yaşar derler. Anadolu’da kargaya bilgelik de atfedilir. Ama ben şunu gördüm: Asıl bilgelik birlikte kalabilmekte, birlikte yuva kurabilmekte. Anadolu’da bir söz vardır: 'Yuvayı yapan dişi kuştur.' Bir de şunu derler: 'Yuva dediğin içinde huzur varsa yuvadır.' İşte bunları izlerken düşündüm; bu iki küçük karga hiç ayrılmadan, birbirine sırtını vererek bir yuva kuruyor. Yuva sağlam olursa, çevresi güvenli olursa yavrularını da koruyacaklar. Bir aile için en önemli şey nedir? Evladının güvende olması. Atatürk’ün sözü gibi; 'Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar.'

Ancak bugün insanı insana düşman eden bir dil var. Kendinden olmayana 'öteki' diyen, hatta düşman gören bir anlayış... Allah başta evlatlarımızı, sonra gençlerimizi, sonra da bu milleti korusun. Çünkü iyi insan olmak, insanı Yaradan’dan ötürü sevmek bu toprakların bize emanetidir. Şimdi hücremdeki komşularımla birlikte sizi selamlıyorum. Sizin selamınızı da onlara ileteceğim. Ama bir eksiğimiz var, henüz isim veremedim. İsim önerilerinizi bekliyorum."