Son Dakika | Erdoğan: Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada Gazze'de yürürlüğe ateşkes anlaşmasına ilişkin "Tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır" dedi.

ERDOĞAN'DAN ATEŞKES SÖZLERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Rize Valilik Tören Alanı'nda, Yapımı Tamamlanan Tesis ve Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde İsrail ile Hamas arasında imzalanan Gazze'de ateşkes anlaşmasına dair konuştu.

Türkiye'nin Gazze'deki savaşı bitirmek için verdiği diplomatik mücadeleyi vurgulayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

  • "ABD Başkanı Sayın Trump ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz. Biz artık kan akmasın diyoruz, çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz.
  • Ne yapıyorsak sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzur olmasından başka arzumuz yok. Bundan sonra önemli olan anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır.
  • Biz inşallah burada da elimizi taşın altına koyacağız. Enkazın kaldırılması ve Gazze'nin yeniden imarında da bize düşen neyse inşallah yerine getireceğiz. Soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktır. Barışa fırsat tanınmalıdır.
  • Türkiye olarak nasıl müzakere süreçlerinde Gazze halkının yanında olduysak bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Gazzeli kardeşlerimi buradan saygıyla selamlıyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

