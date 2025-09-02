Son Dakika | Erdoğan İmralı Süreci'nde 'Yasal düzenleme olacak mı' sorusuna yanıt verdi!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'deki resmi ziyaretlerini bitirdi. Erdoğan, uçak dönüşünde yanındakilerin sorularını yanıtladı.

"Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı sonrası “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te kurulan komisyon öncelikli olarak hangi somut adımı atacak? Bu yönde bazı tartışmalar yaşanıyor. Komisyonda yasal düzenlemeler olacak mı? İlk aşamada beklentiniz nedir?" sorusuna Erdoğan şöyle yanıt verdi: