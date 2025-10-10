Son Dakika | Emekli Albay Orkun Özeller'in iddianamesi düzenlendi! İşte istenen hapis cezası
Yayınlanma:
Son dakika… Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Özeller'in avukatından ilk açıklama:
Sayın Özeller ‘in iddianamesi hazırlandı. Mahkeme, iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar verecek. Kabul ettiği taktirde tensiple tahliye kararı verebilmesi mümkün. Tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir neden yok. Temennimiz, adil bir yargılamadır.
Ayrıntılar geliyor...
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız