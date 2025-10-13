Son dakika | Dervişoğlu'ndan Mansur Yavaş'a destek ziyareti

Yayınlanma:
Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istenmesi üzerine, Yavaş’a destek ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, hakkında istenen soruşturma talebinin ardından Yavaş'a birçok siyasi parti temsilcisinden destek açıklaması ve ziyareti gerçekleştirildi.

Son olarak İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Mansur Yavaş'ı ziyaret edeceği öğrenildi. Dervişoğlu bugün saat 15.30'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Mansur Yavaş'ı ziyarete gidecek.

NE OLMUŞTU?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının “kamu zararına sebebiyet verdiği” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 5’i tutuklanmıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanlığından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni istemişti.

Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkındaki "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" iddiaları gerekçe gösteren savcılık, soruşturma talep yazısını bakanlığa göndermişti.

Yavaş da bugün yazılı açıklama yapmıştı. Yavaş, izne gerek olmadığını ve gidip ifade verebileceğini ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

