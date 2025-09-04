Son Dakika | Dervişoğlu Özgür Özel'i ziyaret edecek

Son Dakika | Dervişoğlu Özgür Özel'i ziyaret edecek
Yayınlanma:
Son dakika... İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu, CHP Lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek...

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Dervişoğlu'nun, saat 15.00'te ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Özel, saat 13.00'te partisinin kuruluş haftası etkinliklerinde konuşma yapacak. Özel ardından İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nu ağırlayacak.

Öte yandan CHP, yoğun bir 'yargı' haftası içinde. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı tartışmalı bir şekilde görevden alındı. Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı. CHP'ye yönelik Kurultay davası da 15 Eylül'de görülecek. CHP yönetiminin görevden alınıp eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun göreve geri geleceği iddiası da gündemde.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Siyaset
CHP onur üyesi 'dosya siyaseti' dedi kayyuma sert çıktı: 'Dosyası olan ihanet ediyor'
CHP onur üyesi 'dosya siyaseti' dedi kayyuma sert çıktı: 'Dosyası olan ihanet ediyor'
Son dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında karar
Son dakika | Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında karar