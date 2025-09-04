Son Dakika | Dervişoğlu Özgür Özel'i ziyaret edecek

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Dervişoğlu'nun, saat 15.00'te ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Özel, saat 13.00'te partisinin kuruluş haftası etkinliklerinde konuşma yapacak. Özel ardından İYİ Parti Lideri Dervişoğlu'nu ağırlayacak.

Öte yandan CHP, yoğun bir 'yargı' haftası içinde. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı tartışmalı bir şekilde görevden alındı. Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı. CHP'ye yönelik Kurultay davası da 15 Eylül'de görülecek. CHP yönetiminin görevden alınıp eski CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun göreve geri geleceği iddiası da gündemde.