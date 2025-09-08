Son dakika | CHP'ye polis ablukası hakkında paylaşım yapan sosyal medya ünlülerine ev baskınıyla gözaltı

Son dakika haberi... CHP'ye yapılan polis ablukası hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sosyal medya ünlüleri ev baskınları ile birer birer gözaltına alınıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, bugün polis koruması altında il binasına geldi.

Bina çevresi tamamen kapatılırken, CHP'lilerin girişi engellendi, milletvekillerine biber gazı sıkıldı. Polis ablukasında binaya ulaşan Tekin, burada basın mensuplarına konuştu. Tekin konuşurken çok yoğun şekilde CHP tarafından protesto edildi.

CHP'ye yapılan polis ablukası hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan sosyal medya ünlüleri ev baskınları ile birer birer gözaltına alınıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA GÖZALTI!

Birçok kişi bu kapsamda gözaltına alındığını duyurarak sosyal medya platformu X'ten paylaşım yaptı.

