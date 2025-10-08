Son Dakika | CHP'nin Şişli mitingine saatler kala valilikten flaş karar

CHP, bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenleyecek.

İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!

MİTİNGE GİDECEK YOLLARA ENGELLEME

Metro İstanbul'dan kararla ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır."