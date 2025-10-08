Son Dakika | CHP'nin Şişli mitingine saatler kala valilikten flaş karar

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 200'üncü gününde yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine saatler kala İstanbul Valiliği flaş bir karar aldı.

CHP, bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenleyecek.

MİTİNGE GİDECEK YOLLARA ENGELLEME

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; Şişli çıkışı, Fulya çıkışı, AVM ve AVM Otopark çıkışının kapalı olacağı açıklandı.

Metro İstanbul'dan kararla ilgili yapılan açıklamasında şunlara yer verildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu; -Şişli çıkışı, -Fulya çıkışı, -AVM ve -AVM Otopark çıkışı kapalı olacaktır. İstasyonumuzun diğer 8 giriş-çıkışı yolcularımızın kullanımına açıktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

