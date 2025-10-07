İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yurttaşları tutukluluğunun 200'üncü gününde Şişli'de düzenlecek mitinge davet etti.

23 Mart'tan bu yana geçen 200 günün 50 saniyelik bir videosunu da paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor" dedi.

100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti

CHP'DEN 200. GÜNDE ŞİŞLİ'DE MİTİNG

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki 200'üncü gününde İstanbul Şişli'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ncısını düzenleyecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in de katılacağı miting, saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Cevahir AVM önünde yapılacak.

İMAMOĞLU 'MİLLETİMİZ DİRANMEYE DEVAM EDİYOR' DİYEREK ÇAĞIRDI

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yarınki mitinge yurttaşları davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabındanyapılan paylaşımda İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana yaşananların yer aldığı bir klip de yer aldı.

Söz konusu klipte Fazıl Say'ın gösterime sunduğu Nazım Oratoryasu'ndan 'Ben İçeri Düştüğümden Beri' parçasından bir kısım fon müzik olarak kullanıldı.

Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor.



Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum.



8 Ekim Çarşamba 20.30

— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) October 7, 2025

