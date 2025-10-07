İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!

İmamoğlu'ndan 200'üncü gündeki mitinge davet!
Yayınlanma:
Yurttaşların oyuyla Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, tutukluluğunun 200'üncü gününde düzenlenecek 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine yurttaşları davet etti.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yurttaşları tutukluluğunun 200'üncü gününde Şişli'de düzenlecek mitinge davet etti.

23 Mart'tan bu yana geçen 200 günün 50 saniyelik bir videosunu da paylaşan Ekrem İmamoğlu, "Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor" dedi.

100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti100 gündür tutuklu olan Aslanoğlu: Adaylık görevini Özgür Özel tebliğ etti

CHP'DEN 200. GÜNDE ŞİŞLİ'DE MİTİNG

CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cezaevindeki 200'üncü gününde İstanbul Şişli'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ncısını düzenleyecek.

CHP Lideri Özgür Özel'in de katılacağı miting, saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi'ndeki Cevahir AVM önünde yapılacak.

whatsapp-image-2025-10-07-at-1-07-24-pm.jpeg

İMAMOĞLU 'MİLLETİMİZ DİRANMEYE DEVAM EDİYOR' DİYEREK ÇAĞIRDI

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yarınki mitinge yurttaşları davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabındanyapılan paylaşımda İmamoğlu'nun tutuklanmasından bu yana yaşananların yer aldığı bir klip de yer aldı.

Söz konusu klipte Fazıl Say'ın gösterime sunduğu Nazım Oratoryasu'ndan 'Ben İçeri Düştüğümden Beri' parçasından bir kısım fon müzik olarak kullanıldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yaptığı davet paylaşımında İmamoğlu şunlara yer verdi:

  • "Millet iradesine vurulan darbenin üzerinden tam 200 gün geçti. Milletimiz darbeye canla başla direndi ve direnmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı, darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Bu tarifi evde yapmayın!
Yoğurt severler dikkat: Bu tarifte karınca var!
Gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul'un 23 ilçesinde 8 saati bulacak elektrik kesintisi
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Emeklinin hesabına 32 bin lira yatırılacak: Başvuran alacak!
Yunanistan'dan çıktı Ankara'ya geliyor: Çok sert vuracak!
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
Öyle bir otomobil geliyor ki bundan ucuz "Sıfır" yok: Üstelik elektrikli
SGK uyarı yayımladı: Hizmet dökümünde bu harf varsa sigortanız yanar
Emeklinin heyecanla beklediği haberi açıkladı: Eli kulağında
Siyaset
YPG silah bırakır mı?
YPG silah bırakır mı?
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Sumud önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki
DEM Parti Eş Genel Başkanlarından AİHM kararına itiraza tepki