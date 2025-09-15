Cem Aydın'ın Akın Gürlek davası da ertelendi

Cem Aydın'ın Akın Gürlek davası da ertelendi
Son dakika haberi... CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili bir video paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada erteleme kararı çıktı.

Türkiye'nin kilitlendiği CHP Kurultayı davasında mahkeme tedbirsiz bir şekilde erteleme kararı verdi. Kurultay davası 24 Ekim Cuma günü görülecek.

BİR ERTELEME KARARI DA CEM AYDIN HAKKINDA

Türkiye'nin kilitlendiği kurultay davasında verilen erteleme kararının ardından bir erteleme kararı da CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na hakaret davasında verildi. Silivri Cezaevi'nde görülen hakaret davası 28 Kasım saat 10.00'da görülecek.

CEM AYDIN'A NEDEN HAKARET DAVASI AÇILDI?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e ilişkin CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yayımlanan bir video nedeniyle, yargılanıyor. 20 Ocak’ta ifadeye çağrılan Aydın hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak isteniyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

