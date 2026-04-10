Son Dakika | Bolu Belediyesi'ne gece yarısı operasyonu! Başkan yardımcısı ve meclis üyesi gözaltında

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Bolu Belediyesi'ne gece saat 02.00'de operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı.

Bolu Belediyesi’ne gece saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltında.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset programında konuşan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz’ın aktardığına göre, Bolu Belediyesi’ne yönelik operasyon gece saat 02.00 sıralarında yapıldı. Operasyon kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile Aydan Özdemir'in gözaltına alındığı belirtildi.

Hâkim gerek görmedi savcı itiraz etti! Bolu Belediyesi soruşturmasında serbest bırakılan 3 kişi tutuklandı

Soruşturmanın, belediyeye bağlı BOLSEV Vakfı bünyesinde toplanan kurban bağışlarına ilişkin iddialar üzerinden yürütüldüğü ifade edildi

SAYMAZ DETAYLARI PAYLAŞTI

Saymaz'ın aktardıklarına göre; Yaklaşık 800 bin liralık bir tutarın soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Daha önce ifade veren bazı kişilerin, söz konusu parayla kurban alınmadığını, bu kaynağın öğrencilere burs olarak aktarıldığını söylediği öne sürüldü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

