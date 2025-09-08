Şöhret Can Kolsuz gözaltına alındı

Avukat Şöhret Can Kolsuz, dün kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na geleceğini açıklaması üzerine başlayan olaylar üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımlarının ardından gözaltına alındı.

Eski CHP Afyonkarahisar Gençlik Kolları Başkanı da olan Kolsuz, gözaltına alındığını şöyle duyurdu:

AN İTİBARIYLA GÖZALTINA ALINIYORUM.

Dostlarıma geçmiş olsun, sevmeyenlerimin gözü aydın. :)

Bir süredir bunu bekliyordum, bu sebeple tweetim de hazırdı. Bir tuşa basmak kaldı geriye.

Ha geldi ha gelecek hissini de tecrübe ettik bu süreçte. Sayısını artık benim de unuttuğum ilaçlarımın sebebi de elbette şu 6 aylık periyottu fakat ilgi budalası durumuna düşmemek için son aylarda dile getirmemeyi, kendimce bir mücadele örgütlemeyi ya da en azından bunun için uğraşmayı tercih ettim.

Bir emniyet müdürü çocuğu, savaş gazisi torunu ve soyadını Kurtuluş Savaşı'ndan alan bir Türk genci olarak itham edildiğim/edileceğim/edilmemin mümkün olduğu konuları düşününce tatlı bir tebessüm beliriyor yüzümde. :))

Unutmadan; sonsuz bir inancım, mücadele azmim, umudum var.

Bana dışarıda ihtiyaç olduğunu ve daha faydalı olacağımı biliyordum fakat kaderden kaçılmıyor. 1 gün dahi olsa Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in yol arkadaşı olmuş olmanın haklı gururuyla gireceğim içeriye.

Beni unutmayın demeyeceğim, unutulacağım elbette. Çünkü hayatın kuralı bu. Bununla birlikte geçmiş günlerde yazdıklarımı arada sırada okuyun, bundan sonraki tweetlerimi ve yorumlarımı da eleştirmeyi unutmayın.

Hem bu sefer size dan dun cevap veren bir kardeşiniz de olmayacak. :))))

Hakkınızı helal edin. Ben bu ülkede demokrasi mücadelesi adına elini taşın altına koyan herkese varsa hakkımı helal ediyorum. Allah'a emanet olun.

Son olarak:

ÇÖZÜLECEKLERİNİ UNUTMAYIN. DİRENMEYE DEVAM!

EKREM İMAMOĞLU ve ÖZGÜR ÖZEL'E SAHİP ÇIKIN, KURTULUŞUMUZ ORADA.

HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK.