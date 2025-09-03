Siyasette 'vefa' böyle olur! Özgür Özel, Nehir'in üniversite kayıt gününde de yanındaydı

CHP Lideri Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ardından kızı Nehir’e üniversite kayıt sürecinde de yalnız bırakmadı ve işlemlerine eşlik etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elim bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Kısa sürede hem kişiliği hem de kente yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde yer edinen Zeyrek için kent meydanında cenaze namazı kılındı. Törene tüm siyasi görüşlerden on binlerce kişi katıldı.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-istanbulda-2-00-00-05-38-still006.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hemşehrisi olan Ferdi Zeyrek’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazından defin işlemine ve taziye ziyaretine kadar tüm süreçte bizzat bulundu. Özel’in bu vefası kamuoyunda takdirle karşılandı.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-istanbulda-2-00-01-10-07-still004.jpg


Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek'e destek sözü veren Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapıldığı 21-22 Haziran günlerinde okul kapısında bekledi. Özel, Nehir’in babası gibi mimar olmak istediğini de duyurdu.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-istanbulda-2-00-00-49-55-still003.jpg

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir Zeyrek’in mimarlık bölümü için gerekli puanı aldığı açıklandı. Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-istanbulda-2-00-00-44-33-still001.jpg

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite kayıt işlemlerinde de yalnız bırakmadı. Özel, Zeyrek ile birlikte Yeditepe Üniversitesi'ne gelip tüm kayıt işlemlerine eşlik etti.

chp-genel-baskani-ozgur-ozel-istanbulda-2-00-01-16-34-still005.jpg

Özel, ardından Zeyrek ve annesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

