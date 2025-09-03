Siyasette 'vefa' böyle olur! Özgür Özel, Nehir'in üniversite kayıt gününde de yanındaydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elim bir kaza sonucu elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Kısa sürede hem kişiliği hem de kente yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde yer edinen Zeyrek için kent meydanında cenaze namazı kılındı. Törene tüm siyasi görüşlerden on binlerce kişi katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hemşehrisi olan Ferdi Zeyrek’i son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Cenaze namazından defin işlemine ve taziye ziyaretine kadar tüm süreçte bizzat bulundu. Özel’in bu vefası kamuoyunda takdirle karşılandı.



Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek'e destek sözü veren Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) yapıldığı 21-22 Haziran günlerinde okul kapısında bekledi. Özel, Nehir’in babası gibi mimar olmak istediğini de duyurdu.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Nehir Zeyrek’in mimarlık bölümü için gerekli puanı aldığı açıklandı. Nehir Zeyrek, Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ne yerleşti.

Özgür Özel, Nehir Zeyrek'i üniversite kayıt işlemlerinde de yalnız bırakmadı. Özel, Zeyrek ile birlikte Yeditepe Üniversitesi'ne gelip tüm kayıt işlemlerine eşlik etti.

Özel, ardından Zeyrek ve annesi ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.