Şişli kayyumundan işçi kıyımı: Taş Yapı'ya karşı çıkan 9 kişi işten çıkarıldı

CHP Şişli İlçe Başkanlığı, kayyumla yönetilen Şişli Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek için belediye önünde açıklama yaptı. Aralarında Şehir Plancılarının da olduğu 9 kişinin işten çıkarıldığı belirtildi.

Rezidans projesi de iddianamede: Taş Yapı'nın şikayetine Şişli'ye kayyum olan kaymakam soruşturma izni vermemiş

İşten çıkarılan 9 kişinin 'Şişli'nin Kanal İstanbul'u' olarak adlandırılan Taş Yapı isimli inşaat firmasının rezidans inşaatına karşı mahallede düzenlenen toplantıya katılmalarının gerekçe gösterildiği iddia edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, belediye önünde yaptığı açıklamada; bu isimlerin mesai saatleri içinde bu toplantıya katıldıklarını hatırlatarak kayyumun uygulamasına tepki gösterdi.

'HUKUKSUZLUK' VURGUSU

CHP Şişli İlçe Başkanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Şişli’de Hukuksuzluğa ve Siyasi Kıyıma Geçit Vermeyeceğiz! Halkın iradesini yok sayan Kayyum yönetimi, geçtiğimiz günlerde 9 emekçi arkadaşımızı hukuksuz bir şekilde işten çıkardı. Gerekçe ne performans ne de hukuki bir suç; tek gerekçeleri arkadaşlarımızın CHP’li olması ve Şişli’nin "Kanal İstanbul"u olan Taşyapı projesine karşı durmalarıdır. Bu açık bir siyasi kıyım ve sindirme operasyonudur. Fişleme yöntemleriyle emekçinin ekmeğine göz dikenlere sesleniyoruz: Adalet teraziniz nerede? Bizler bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz, arkadaşlarımızı size teslim etmeyeceğiz! Halep oradaysa arşın burada. Hodri meydan!" ifadeleri yer aldı.