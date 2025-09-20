Silivri'den gelen bu cümle her şeyi özetledi!

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Silivri (Marmara) Cezaevi’ni ziyaret etti. Seçer, tutuklu belediye başkanları Ekrem İmamoğlu, Zeydan Karalar ve diğer belediye başkanlarıyla görüştüklerini söyledi.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Seçer, “Mansur Bey ile beraber bugün arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Çok sayıda arkadaşlarımızla bir araya geldik. İşte Ekrem Bey, Zeydan Bey ve diğer ilçe belediye başkanlarımız. Onlarla her birinin davalarıyla ilgili ayrı ayrı değerlendirmeler aldık” dedi.

Seçer, tutuklu başkanların ortak beklentisinin iddianamelerin tamamlanması ve bir an önce adaletin tecelli etmesi olduğunu vurguladı

Seçer “Herkes doğal olarak suçluluğu sabit olana kadar, ispatlanana kadar masumdur. Herkes masum olduğunu söylüyor ve çıkıp mahkeme karşısında savunmalarını yapmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

AZİZ NESİNLİK O CÜMLEYİ AÇIKLADI

Ziyaret sırasında tutuklu başkanlardan birinin sözlerine dikkat çeken Seçer, “Enteresan bir şey söyledi arkadaşlarımızdan bir tanesi:'Biz burada ne zaman çıkacağımızı beklerken, dışarıdaki arkadaşlar da acaba bizi ne zaman alacaklar diye endişe içerisindeler.' Bu çok manidar bir söz, çok manidar bir düşünce” dedi.

Seçer, bu sözlerin Türkiye'deki hukuk sisteminin geldiği noktayı gösterdiğini belirtti:

“Gerçekten ironik, Türkiye'de hukuk sisteminin geldiği nokta bu.”

Vahap Seçer, masum insanların bile her an tutuklanabileceği endişesinin toplumda yaygın olduğunu belirtti:

“Kimsenin bir güvencesi olmadığı, içeride aylarca, yıllarca hatta masum bir insanın kalabileceği ya da herhangi bir suçu olmayan bir insanın her an tutuklanabileceği endişesi toplumda var.”

CHP’ye yönelik sistematik bir baskı olduğunu söyleyen Seçer, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, sadece biz belediye başkanları değil, partimizin bütünü bir saldırı altındayız” dedi.

Seçer, partilerine geçmeyen başkanların cezalandırıldığına dair iddiaları da hatırlattı:

“Ya benimsin ya kara toprağın, bir deyim vardır ya Türk filmlerinde: ya bizim partimize geçersin ya da seni kodese alırız, cezaevine alırız. Bu iddialar ortalıkta dolaşıyor.”

Bayrampaşa Belediye Başkanı'nın da tutuklandığını hatırlatan Seçer, “Bunlar Türkiye açısından çok olumsuz tablolar, çok olumsuz gelişmeler” ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na siyasi yasak kararı hakkında ilk açıklama!

Parti olarak tek amaçlarının CHP’yi bu saldırılara karşı korumak olduğunu belirten Seçer, “Gücümüzü tahkim etmek ve iktidarla mücadele etmek, halkın desteğiyle Türkiye'yi düzlüğe ulaştırmak. Başka bir çaremiz var mı? Demokratik bir ülkede yaşıyorsak, sonuçta bütün dertleri çözecek olan sandıktır” dedi.

"YORUM YAPMAK BİLE ZÜL"

Ekrem İmamoğlu’na verilen siyasi yasak cezasının istinaf mahkemesince onanmasıyla ilgili sürece de değinen Seçer, “Ekrem Bey'le ilgili de tabi ki Yargıtay süreci var. Hukuk devletlerinde en son Yargıtay üst mahkeme, nihai mahkeme” dedi. Seçer, “Biz umut ediyoruz bir 'ahmak' söyleminden dolayı bir insanın ne ceza alması gerektiği ne de hele hele siyasi yasaklı duruma düşmesi... Gerçekten, son derece komik. En basit tabiriyle son derece ironik bir durum. Umut ediyoruz Yargıtay'da doğru karar çıkar. Bizim açımızdan da doğru olan bu. Ekrem Bey bu davadan aklanır” diye konuştu.

Bir gazetecinin “Ahmak davasına dair düşünceniz nedir?” sorusuna Seçer, “Yani ne söyleyebilirim ki? Bu iddialara yorum yapmak bile bence bizim için bir züldur yani” yanıtını verdi. Açıklamasını kısa tutan Seçer, gazeteciye teşekkür ederek ayrıldı.