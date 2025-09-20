Son Dakika | Mansur Yavaş'tan İmamoğlu'na siyasi yasak kararı hakkında ilk açıklama!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Mansur Yavaş, istinaf tarafından onanan ve İmamoğlu'na siyasi yasak getiren Ahmak davası hakkında ilk açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Başkanı (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Silivri (Marmara) Cezaevi'nde İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile tutuklı diğer belediye başkanlarını ziyaret etti.

Yavaş, ziyareti Türkiye Belediyeler Birliği Başkanvekili de olan Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer ile gerçekleştirdi.

Yavaş, ziyareti hakkında basın mensuplarına şu bilgileri verdi:

  • "Başta Ekrem Başkan ve Zeydan Başkan olmak üzere daha önceden benim açıkçası ziyaret etme imkanı bulamadığımız ilçe belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Hem onlardan kendi pozisyonlarıyla ilgili bilgi aldık.
  • Neden tutuklandıklarını, hangi olaylarla suçlandıkları konusunda bilgiler aldık."

İmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası onandı: CHP'den art arda tepkilerİmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası onandı: CHP'den art arda tepkiler

Yavaş, İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) ahmak dediği iddiası ile yargılandığı davadan aldığı cezanın istinaf tarafından onanması hakkında ilk kez konuştu.

Yavaş, siyasi yasak kararı da olan bu kararın Yargıtay'ın bozması gerektiğini ifade etti.

İmamoğlu'nun beraat etmesi gerektiğini savunan Yavaş, şunları dile getirdi:

  • "Ekrem Bey'le bu ahmak konusunu da konuştuk tabii ki. Bugün özellikle Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef almadığını söyleyen ve oradaki seçim kurulundakilerin de kendilerini hedef alındığına dair bir şikayetleri olmadığını söylemesine rağmen böyle bir karar çıktı.
  • Karar biraz azaltılarak çıktı ama sonuçta siyaset yasağı verildi. Ancak Yargıtay kararı söz konusu. Yani en son kararı Yargıtay verecek. Zaten Yargıtay'da da o dairede şimdiye kadar hangi kelimelerin suç olup olmadığı konusunda veya hangi şekilde konuştu konuşulduğu güzel şekilde değerlendirilecektir. Bir an evvel tabii bunun değerlendirilip beraatine karar verilmesini bekliyoruz. Yani hukuktan beklediğimiz odur. Çünkü Bizler de belediye başkanıyız. Yaptığımız görevle ilgili inanılmaz böyle hakaretlere maruz kalıyoruz. Ancak bu kadar hakarete rağmen şimdiye kadar bize bu hakaret eden hiç kimseye dava açılmadı. Dolayısıyla biz bu ithamların da siyasi olduğunu düşünüyoruz ve inşallah beraatla sonuçlanacak sonuçlanacağını düşünüyoruz."

Yavaş, "İçeridekilerin moralleri nasıl?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

  • "Moralleri çok iyi. Gerçekten çok iyi. İçeride tam bir dayanışma içindeler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Alana da satana da yarıyor: Gribi de şıp diye kesiyor
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir: İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
İtiraz edildiğinde geri ödeme yapılıyor
Bankanız bu yöntemle sizden para alıyor olabilir
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti: 30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 ülkeye ihracat yapıyordu
30 yıllık kuyumcu devi konkordato ilan etti
Siyaset
AKP'li Ümraniye Belediyesinin projesi kriz yarattı!
AKP'li Ümraniye Belediyesinin projesi kriz yarattı!
MHP'den İmralı Süreci için flaş yasal düzenleme sinyali!
MHP'den İmralı Süreci için flaş yasal düzenleme sinyali!