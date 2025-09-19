İmamoğlu'nun 'ahmak davası' cezası onandı: CHP'den art arda tepkiler

CHP'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki, kamuoyunda ahmak davası olarak bilinen davada verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Tutuklu İmamoğlu'nun avukatları kararın henüz kesinleşmiş olmadığını belirterek yargıtaya başvuracaklarını belirtti.

CHP'DEN KARARA ART ARDA TEPKİLER

İstinaf Mahkemesi'nin verdiği karara CHP'den art arda tepkiler geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Hiçbir mahkeme kararı bizleri demokrasi yolundan geri çeviremez" diyerek şu tepkiyi gösterdi:

"İBB Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu hakkında açılan “ahmak” davasında verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezasının İstinaf Mahkemesi tarafından onanması hukukun üstünlüğüne, adalete ve demokrasinin temellerine açık bir saldırı girişimidir. 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra başlatılan bu dava, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret iddiasına dayandırılmıştır.

Oysa Ekrem İmamoğlu’nun sözleri, dönemin İçişleri Bakanı’nın kendisine yönelttiği “ahmak” ifadesine verilen yanıttır; YSK üyelerine yönelik hiçbir hakaret yoktur. Hiçbir mahkeme kararı bizleri demokrasi yolundan geri çeviremez. Türkiye'nin geleceği, hukukun üstünlüğüne ve halkın iradesine inanan milyonların omuzlarında yükselecek."

Son Dakika | İstinaf kararını verdi: 'Ahmak davası' kararı onandı

"İKTİDAR CUMHURİYETİN EN BÜYÜK KUMPASLARINDAN BİRİNİ ÜRETTİ"

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise davanın kumpas olduğunu belirterek sosyal medya hesabından şu tepkiyi gösterdi: