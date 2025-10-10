Sel felaketinin ardından Erdoğan memleketine geldi! Programı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, toplu açılış törenleri ve çeşitli programlara katılmak üzere dün (9 Ekim) memleketi Rize’ye geldi. Rize-Artvin Havalimanı’nda karşılanan Erdoğan, ardından Güneysu’ya geçti.

Merkez Camii önünde toplanan kalabalığa otobüsten seslenen Erdoğan, "Sözümüz vardı, dedik ki ana-baba ocağına gidelim. Sözümüzü yerine getirmekte elhamdülillah mümkün oldu. Tabii, rahmet dolu da bir akşamda yağmur bayağı bol" dedi.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte hemşerilerini selamlayarak, son dönemdeki yoğun programlarını şöyle özetledi:

"Sevgili hemşerilerim, ana-baba ocağımızdaki değerli kardeşlerim, sizleri bu rahmet dolu akşamda en kalbi duygularla eşimle birlikte selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra yine İstanbul'umuzda bazı programlara katıldık."

"AYDER'DEKİ GELİŞMELER SEBEBİYLE..."

Erdoğan, Rize’deki programına ilişkin olarak şunları söyledi:

"Yarın, Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde biliyorsunuz bir açılış programı yapacağız. Orada mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder'e çıkalım istiyoruz."

FELAKET BÖLGELERİNİ GEZECEK

Sel afetlerinden etkilenen bölgeleri inceleyeceklerini belirten Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Kardeşlerim, tabii bu aralar Rize'den aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlanmış olmasına rağmen yine de gidip oraları görelim istedik. Göreceğiz inşallah. Bütün buraları daha güzel hale getirelim."

Rize’deki sağlık yatırımları hakkında bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"TOKİ'nin yapmış olduğu konutları gördüm. Bundan ayrıca mutlu oldum. Bütün bunlarla beraber süratle malum Şehir hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle şehir hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Güneysu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz. Bütün bunlarla beraber gerek altyapı da gerek üst yapıda bütün adımları atmış olacağız"

TRABZON'A DA GİDECEK

Erdoğan’ın bugün (10 Ekim) Güneysu Merkez Camii’nde cuma namazı kılacağı, ardından Sahil Dolgu Alanı’nda toplu açılış ve cami temel atma törenine katılacağı açıklandı. Erdoğan, Rize Valiliği’ni ziyaret edecek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Genel Kurulu’na ve akşam yemeğine katılacak. Hafta sonu ise Trabzon’a geçerek burada da programlara devam edecek.

RİZE BÜYÜK FELAKET YAŞADI

19-21 Eylül tarihlerinde Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar, metrekareye 355 kilogram gibi rekor seviyede düştü. 1977’den bu yana bölgedeki en yoğun yağış olarak kayıtlara geçen bu durum, sel ve heyelanlara yol açtı.

Ardeşen-Çamlıhemşin yolundaki köprü yıkıldı, Ayder Yaylası'na ulaşım kesildi. Çok sayıda bungalov sele kapıldı, turistik tesisler zarar gördü, 20’yi aşkın köy yolu ulaşıma kapandı.

Vali İhsan Selim Baydaş, İl Özel İdaresi ve belediyelerin yaptığı tespitlere göre sadece altyapı ve üstyapıdaki hasarın 1,2 milyar lira seviyesinde olduğunu açıkladı.

Karayolları, DSİ ve diğer kurumların hasarları bu rakama dahil değil. Baydaş, afetin can kaybı olmadan atlatılmasının sevindirici olduğunu, sadece yol çökmesi sonucu 5 kişinin yaralandığını belirtti.