Sekiz önemli isim Süreç Komisyonu'na davet edildi

Yayınlanma:
İmralı Süreci kapsamında kurulun Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na eski TBMM Başkanları'nın da konuşması için davet edildi.

İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’na eski TBMM başkanlarının da konuşma yapmaları için davet gönderildi.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı aldığı İmralı Süreci’nde Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda dün şehit yakınları ve gaziler söz aldı. Bugünkü beşinci toplantıya ise Cumartesi Anneleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin provokasyon uyarısında bulunarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın iddialarına sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş'tan İYİ Partili Arslan'a sert tepki: Açık provokatörlükKurtulmuş'tan İYİ Partili Arslan'a sert tepki: Açık provokatörlük

Odatv’den Uğur Can Biçer’in haberine göre, komisyona sekiz eski TBMM başkanı davet edildi. Sürece katkı sunmaları için çağrılan eski başkanların 26 veya 27 Ağustos’ta dinlenmesi bekleniyor. O isimler şöyle:

17. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 19. TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan, 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

