Sekiz önemli isim Süreç Komisyonu'na davet edildi

İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu’na eski TBMM başkanlarının da konuşma yapmaları için davet gönderildi.

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı aldığı İmralı Süreci’nde Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Komisyonda dün şehit yakınları ve gaziler söz aldı. Bugünkü beşinci toplantıya ise Cumartesi Anneleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürece ilişkin provokasyon uyarısında bulunarak İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın iddialarına sert tepki gösterdi.

Kurtulmuş'tan İYİ Partili Arslan'a sert tepki: Açık provokatörlük

Odatv’den Uğur Can Biçer’in haberine göre, komisyona sekiz eski TBMM başkanı davet edildi. Sürece katkı sunmaları için çağrılan eski başkanların 26 veya 27 Ağustos’ta dinlenmesi bekleniyor. O isimler şöyle: