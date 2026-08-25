Saray'dan AİHS'den çekilme sinyali: Uçum Osman Kavala kararına sert çıktı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, AİHM'in Osman Kavala kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını ve Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un açıklamalarını hedef aldı.

AİHM DE, AMOR DA HADDİNİ BİLSİN!



Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu ‘Türkiye Karşıtlığı Sorumlusu’ Amor’un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye’ye dil uzatmaya başladı.



Öncelikle belirtelim ki… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) August 25, 2026

UÇUM: "AİHM DE AMOR DA HADDİNİ BİLSİN"

Uçum, açıklamasında "AİHM de Amor da haddini bilsin!" ifadesini kullanarak, AİHM'in kararını "siyasi proje" olarak nitelendirdi. Uçum, "Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin siyasi proje olarak verdiği bir karar üzerine aralarında Avrupa Parlamentosu ‘Türkiye Karşıtlığı Sorumlusu’ Amor’un da bulunduğu bazı hadsizler Türkiye’ye dil uzatmaya başladı" dedi.

MİLLİ YARGI BAĞIMSIZLIĞI VURGUSU

Uçum, milli yargı bağımsızlığının hem iç hem de dış mercilere karşı bağımsızlık anlamına geldiğini belirterek, "Uluslararası sözleşmeler ve merciler ulusal yargının bağımsızlığını ve asli olma özelliğini ortadan kaldıracak yahut ulusal yargıyı zaafa uğratacak şekilde konumlandırılamaz ve böyle yorumlanamaz" ifadesini kullandı. Uçum, "asıl olan ulusal yetkilerdir, uluslararası düzenlemeler ve kararlar talidir" vurgusunu yaptı.

AİHM'İN BAĞLAYICILIĞI TARTIŞMASI

AİHM'in bir derece mahkemesi olmadığını ve hiyerarşik üst yargı mercii olarak kabul edilemeyeceğini savunan Uçum, "AİHM kararlarında esastan kesin bağlayıcılık hiçbir aşamada yoktur" dedi. Uçum, AİHM kararlarının ilgili mahkeme kararları üzerinde doğrudan etki etme gücünün olmadığını, mahkemelerin ihlal kararını dikkate alıp yeni bir hüküm tesis edebileceğini öne sürdü.

AMOR'A SERT TEPKİ

Uçum, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor'un açıklamalarını "küstah ve asılsız" olarak nitelendirerek, "Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti’nin Adalet Bakanına dil uzatamaz. Öte yandan Türk yargısının bağımsızlığına laf söylemek kimsenin haddi ve vazifesi değildir" dedi.

AİHS'DEN ÇEKİLME TEHDİDİ

Uçum, açıklamasının sonunda Türkiye'nin AİHS'e taraf olma durumunu ve AİHM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmek zorunda kalabileceğini belirterek, "AİHM siyasi proje kararlar verdikçe Türkiye için hiç bir kıymeti kalmıyor. Belli ki Türkiye AİHS’e taraf olma durumunu ve AİHM’e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.