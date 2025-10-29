Saray'daki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken kare

Saray'daki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken kare
Yayınlanma:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhubraşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda CHP, İYİ Parti ve DEM Parti katılmazken Deva Partisi, Gelecek Partisi, HÜDA-PAR, DSP, Yeniden Refah Partisi ve Sinan Oğan yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen resepsiyonda CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den kimse yer almadı.

Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyizÖzgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz

3 PARTİ DIŞINDA TÜM MUHALEFET SARAY'DA YERİNİ ALDI

İttifak söylentilierinin merkezinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, resepsiyondaki yerini aldı.

whatsapp-image-20251029-at-185840jpeg-birh0vhreewnaht7xdjf1w.webp
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu (29.10.2025)

Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı. Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.

whatsapp-image-20251029-at-185823jpeg-62jlprs6hue936whbzscqw-1.webp
Sinan Oğan

SİNAN OĞAN DA KATILDI

Resepsiyona 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Adayı olup, seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan da katıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Son Dakika | AKP'de istifa depremi devam ediyor: Küçükçekmece İlçe Başkanı istifa etti
Hayatı felç edecek! 17 il için sarı kodlu uyarı
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Öyle bir yol ki... Geçen her aracı şarj ediyor!
Siyaset
Mansur Yavaş'tan gençlere: Yürüyün biz yanınızdayız
Mansur Yavaş'tan gençlere: Yürüyün biz yanınızdayız
İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı
İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı