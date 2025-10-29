Saray'daki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken kare
Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 29 Ekim resepsiyonu düzenlendi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen resepsiyonda CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den kimse yer almadı.
Özgür Özel: Biz bu isyanın partisiyiz
3 PARTİ DIŞINDA TÜM MUHALEFET SARAY'DA YERİNİ ALDI
İttifak söylentilierinin merkezinde yer alan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, resepsiyondaki yerini aldı.
Resepsiyona DSP, HÜDA-PAR, Yeniden Refah Partisi liderleri de katıldı. Öte yandan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de resepsiyonda yerini aldı.
SİNAN OĞAN DA KATILDI
Resepsiyona 2023 Genel Seçimleri'nde ATA İttifakı'ndan Cumhurbaşkanı Adayı olup, seçimlerin ikinci turunda Erdoğan'a desteğini açıklayan Sinan Oğan da katıldı.