Şafak baskınının ardından MHP'den 'ünlüler' mesajı

Hadise, Demet Evgar, İrem Derici'nin dahil olduğu 19 ünlü şafak operasyonu ile 8 Ekim'de gözaltına alındı. Ünlülerin, 'uyuşturucu' kullandığı iddia edildi. Kan ve saç testlerinin ardından ünlüler serbest bırakıldı.

CHP, ünlülere yönelik bir itibar suikastı düzenlendiğini savundu.

Ünlüler operasyonuna AKP'den de itiraz geldi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini söyledi. Zengin, kim olursa olsun bu hakkın korunması gerektiğini ifade etti.

Sanatçılara şafak baskınına AKP yönetiminden de itiraz! Özel çağrı yapmıştı

Ünlülere operasyon tartışması gündemdeyken MHP'den çok dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ONLARA VE SİYASİ YOLDAŞLARINA YOLU GÖSTERİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı Bir Yolculuk isimli kitaptan bir anekdot paylaştı.

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir" diyen Yıldız, Blair'in siyasette ünlülerin kullanılması hakkındaki şu görüşlerini X hesabından paylaştı: