Şafak baskınının ardından MHP'den 'ünlüler' mesajı

Şafak baskınının ardından MHP'den 'ünlüler' mesajı
Yayınlanma:
Ünlülerin, uyuşturucu kullanma iddiası ile şafak operasyonu ile gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından MHP'den dikkat çeken bir 'ünlüler' mesajı geldi.

Hadise, Demet Evgar, İrem Derici'nin dahil olduğu 19 ünlü şafak operasyonu ile 8 Ekim'de gözaltına alındı. Ünlülerin, 'uyuşturucu' kullandığı iddia edildi. Kan ve saç testlerinin ardından ünlüler serbest bırakıldı.

CHP, ünlülere yönelik bir itibar suikastı düzenlendiğini savundu.

Ünlüler operasyonuna AKP'den de itiraz geldi. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, lekelenmeme hakkının ihlal edildiğini söyledi. Zengin, kim olursa olsun bu hakkın korunması gerektiğini ifade etti.

Sanatçılara şafak baskınına AKP yönetiminden de itiraz! Özel çağrı yapmıştıSanatçılara şafak baskınına AKP yönetiminden de itiraz! Özel çağrı yapmıştı

Ünlülere operasyon tartışması gündemdeyken MHP'den çok dikkat çeken bir mesaj geldi.

"ONLARA VE SİYASİ YOLDAŞLARINA YOLU GÖSTERİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair'in siyasi hayatını anlattığı Bir Yolculuk isimli kitaptan bir anekdot paylaştı.

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir" diyen Yıldız, Blair'in siyasette ünlülerin kullanılması hakkındaki şu görüşlerini X hesabından paylaştı:

screenshot-2025-10-11-at-11-36-28-1-xte-feti-yildiz-tecrube-her-zaman-ve-her-sartta-yol-gostericidir-tony-blair-siyasi-yolculugunu-anlattigi-hatiratta-sohretlerin-sagladigi-etkilerden-faydalandigini-aktariyor-ve-ekliyor.png

"Tecrübe her zaman ve her şartta yol göstericidir.
Tony Blair,
siyasi yolculuğunu anlattığı
hatıratta şöhretlerin sağladığı etkilerden faydalandığını aktarıyor ve ekliyor;
“Ünlüler çoğu zaman sıkıcı olan bir işe parıltı ve heyecan katarlar.
Fakat, halka neden ve nasıl oy verecekleri konusunda nutuk atmaya kalkarlarsa,
o zaman iş değişir ve felakete yol açar .
Halk bunların haddini aştığını düşünür, onlara ve siyasi yoldaşlarına yolu gösterir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Sigaraya yeni zam yolda! Tarih vererek açıkladı
Merkez Bankası'ndan tarihi karar: Öyle bir para basıldı ki bir simit için 2 bin adet lazım
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman kararı: Sadettin Saran'ın fikrini değiştirdiler
İstanbul'un bu ilçelerinde yaşayanlar karanlıkta kalabilir: BEDAŞ 'o mahalleleri' uyardı
TFF Kerem Aktürkoğlu incelemesi başlattı: Dursun Özbek açıkladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
GPT-4, iPhone, Tesla…Time son 25 yılın "en iyi icatlar" listesini yayımladı
Meteoroloji'den buz kestiren açıklama geldi: İstanbul sınırına kadar dayandı
Siyaset
Son dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
Son dakika | Mansur Yavaş'tan soruşturma açıklaması: İzne gerek yok ifadeye hazırım
DEM Partili Oluç Erdoğan sorusunu yanıtladı! "Resepsiyondaki fotoğraf kurmaca mıydı?"
DEM Partili Oluç Erdoğan sorusunu yanıtladı! "Resepsiyondaki fotoğraf kurmaca mıydı?"
Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişler
Serdar Öktem cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktı: Öldürmeye böyle gelmişler