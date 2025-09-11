Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e yönelik başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Mediza Hastanesi gibi 121 şirkete el konularak TMSF’ye devredildi.

Savcılık açıklamasında, “şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu”, “nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama” eylemleri gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, “yasa dışı kazançların eğitim, medya, finans ve enerji sektörlerinde şirket alımlarıyla aklandığı” vurgulandı. MASAK raporlarıyla desteklenen soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

TEKDAĞ HASTANEDE, ŞAKİR VE KEMAL CAN ARANIYOR

Hakkında gözaltı kararı verilen Can Holding CEO'su Kenan Tekdağ'ın geçirdiği bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede olduğu öğrenildi. Gözaltı kararı bulunan Holding'in sahipleri Mehmet Şakir Can ve Kemal Can'ın hala aranmakta olduğu kaydedildi.

EN KRİTİK SORUYU ENGİNYURT SORDU

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da dokuz ay önce el değiştiren Habertürk grubuna ilişkin kritik sorular sordu. Enginyurt, medya kuruluşlarının satışı konusunda devletin sıkı bir denetim mekanizması işlettiğini ifade etti. Enginyurt, Can Holding'in 2020'de kaçakçılıktan yargılandığını belirtip, "Habertürk TV ve Show TV'yi alanı hiç araştırmadan nasıl bu devri gerçekleştirdiniz?" dedi.

Cemal Enginyurt Flash Haber'i hatırlattı! "Madem suçluydu Habertürk'ü niye ona sattınız?"

Enginyurt benzer bir sürecin de Flash Haber'e yönelik olduğunu belirtti. Mart 2025'te Flash Haber'in patronu Erkan Kork tutuklandıktan sonra TMSF'ye devredilmişti.

SABAH YAZARI KİMİ İŞARET ETTİ?

Peş peşe gelen medya operasyonlarının ardından iktidar medyasından Sabah'ın ekonomi yazarı Dilek Güngör, dikkat çeken bir X paylaşımında bulundu.

Operasyona iktidar medyasından Cem Küçük şaşırırken Güngör, bu operasyona şaşırmadığını vurguladı.

Güngör üstelik de 'Şimdi sıradaki' diyerek başka bir medya operasyonunun sinyalini verdi. Güngör'ün paylaşımı akıllara 'Kimi kastetti' sorusunu getirdi.

Güngör X hesabından şunları kaydetti: